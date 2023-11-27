الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الإثنين 27-11-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

استقر سعر اليورو بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 27-11-2023 بعد ارتفاعه بشكل ملحوظ يوم أمس.

وثبت سعر اليورو عند 33.72 جنيه للشراء 33.87 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح تعاملات اليوم الإثنين 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري


سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.85 جنيه للشراء، و39.02 جنيه للبيع.

 

Advertisements

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري


سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.92 جنيه للشراء، و35.08 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري


سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري


سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري


وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.62 جنيه للشراء، و20.71 جنيه للبيع.

txt

ماكينة صراف آلي للذهب ونظارة شمسية سمارت، أغرب معروضات نيبو اليوم

txt

أرخص سبيكة ذهبية في مصر داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري


وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.24 جنيه للشراء، و20.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري


وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.13 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري


وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري


وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري


وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري


وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البنك المركزى المصرى أسعار العملات الأجنبية والعربية اسعار العملات سعر اليورو أخبار الدولار اليوم فى مصر

مواد متعلقة

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

ماكينة صراف آلي للذهب ونظارة شمسية سمارت، أغرب معروضات نيبو اليوم

أرخص سبيكة ذهبية في مصر داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات

جناح مميز للبنك التجاري الدولي cib في معرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي

الأكثر قراءة

طائرة إيلون ماسك الخاصة تهبط في إسرائيل، وزيارة مرتقبة لقطاع غزة

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 27-11-2023 في بداية التعاملات

إقالة ضابطين بجيش الاحتلال بسبب انسحاب سريتهما من معركة غزة

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق

الأهلي، رضا سليم يواصل التأهيل اليوم

إسرائيل تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة مقابل تحرير 10 أسرى كل يوم

أول مطرب يزور غزة و3 سنين قضاها لتحضير عمل فني ومات قبل تنفيذه.. جوانب من حياة عامر منيب (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

فهم أصوات الفيلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

طبيب سابق بالبيت الأبيض يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

500 معلم متطوع، شاب مصري يفتتح "مدرسة أونلاين" لمساعدة الطلاب الفلسطينيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الاثنين 27-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

المزيد

انفوجراف

أول مطرب يزور غزة و3 سنين قضاها لتحضير عمل فني ومات قبل تنفيذه.. جوانب من حياة عامر منيب (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية