السقا ينعى طارق عبد العزيز: مع السلامة يا طيب

طارق عبد العزيز، نعى الفنان أحمد السقا الفنان طارق عبد العزيز الذي توفي اليوم إثر أزمة صحية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل “وبقينا اتنين”.

وكتب السقا في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وفاة الفنان طارق عبد العزيز ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا طيب".

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

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وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

وطارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".