وزير الشباب والرياضة يهنئ فريق هوكي الشرقية باللقب الأفريقي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق الهوكي بنادي الشرقية، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية للأندية التي أقيمت في مالاوي، بعد الفوز على ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4 / 2 فى المباراة النهائية.

وثمن الدكتور أشرف صبحي التألق اللافت لفريق الهوكي بنادي الشرقية، وفوزه بالبطولة الأفريقية للمرة السابعة والعشرين في تاريخه من أصل 33 بطولة، ليواصل تصدر عرش اللعبة بالقارة السمراء.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم كافة الاتحادات الرياضية، وتضع خطة كاملة من أجل أولمبياد باريس 2024، من أجل أن يتمكن أبطال مصر من المواصلة في تحقيق إنجازاتهم، لافتًا أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللازم لهم، من أجل إعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

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استقبال رسمي من الشباب والرياضة لبعثة الرماية بعد إنجاز كأس العالم

من جانبه، توجه بالتهنئة مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، والسادة أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري للفريق واللاعبين، بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي اهتمامه ومتابعة أحوال الفريق.

من ناحية أخرى، أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة الرماية بعد تحقيق الميدالية الذهبية والفضية في بطولة كأس العالم بقطر.

نقل مدير عام الحافز والتكريم تحيات وتهنئة وزير الشباب والرياضة لبعثة الرماية برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، وذلك بعد تحقيق عبد العزيز محيلبة، الفوز بالميدالية الذهبية التاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر، ضمن منافسات التراب بعد منافسة كبيرة للغاية، وتفوقه علي بطلي العالم 2022 و2023 وبطل أولمبياد طوكيو 2020، وفوز الرامي عزمي محيلبة بالمركز الثاني خلال مشاركته في منافسات فردي سكيت رجال بعدما قدم مباراة قوية أمام نظيره الدنماركي إميل كييل بيترسون.

أشرف صبحي يلتقي سكرتير عام الكاف لبحث إنشاء مقر جديد

من ناحية أخرى، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم، في مركز التعليم المدنى بالجزيرة، وذلك لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء مقر جديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.