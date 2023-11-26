الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ فريق هوكي الشرقية باللقب الأفريقي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يهنئ فريق هوكي الشرقية باللقب الأفريقي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق الهوكي بنادي الشرقية، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية للأندية التي أقيمت في مالاوي، بعد الفوز على ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4 / 2 فى المباراة النهائية.

وثمن الدكتور أشرف صبحي التألق اللافت لفريق الهوكي بنادي الشرقية، وفوزه بالبطولة الأفريقية للمرة السابعة والعشرين في تاريخه من أصل 33 بطولة، ليواصل تصدر عرش اللعبة بالقارة السمراء.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم كافة الاتحادات الرياضية، وتضع خطة كاملة من أجل أولمبياد باريس 2024، من أجل أن يتمكن أبطال مصر من المواصلة في تحقيق إنجازاتهم، لافتًا أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللازم لهم، من أجل إعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

Advertisements

من جانبه، توجه بالتهنئة مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، والسادة أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري للفريق واللاعبين، بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي اهتمامه ومتابعة أحوال الفريق.

استقبال رسمي من الشباب والرياضة لبعثة الرماية بعد إنجاز كأس العالم 

من ناحية أخرى، أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة الرماية بعد تحقيق الميدالية الذهبية والفضية في بطولة كأس العالم بقطر.

نقل مدير عام الحافز والتكريم تحيات وتهنئة وزير الشباب والرياضة لبعثة الرماية برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، وذلك بعد تحقيق عبد العزيز محيلبة، الفوز بالميدالية الذهبية التاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر، ضمن منافسات التراب بعد منافسة كبيرة للغاية، وتفوقه علي بطلي العالم 2022 و2023 وبطل أولمبياد طوكيو 2020، وفوز الرامي عزمي محيلبة بالمركز الثاني خلال مشاركته في منافسات فردي سكيت رجال بعدما قدم مباراة قوية أمام نظيره الدنماركي إميل كييل بيترسون.

 أشرف صبحي يلتقي سكرتير عام الكاف لبحث إنشاء مقر جديد

من ناحية أخرى، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم، في مركز التعليم المدنى بالجزيرة، وذلك لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء مقر جديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استقبال رسمي من الشباب والرياضة لبعثة الرماية بعد الإنجاز التاريخي بكأس العالم

وزير الرياضة يشارك في احتفالية عيد الطفولة تحت شعار حلمنا حقنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي هوكى الشرقية الهوكي بطولة أفريقيا للهوكي

مواد متعلقة

أشرف صبحي يلتقي سكرتير عام الكاف لبحث إنشاء مقر جديد بالعاصمة الإدارية

الهوكي، منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا ويفشل في التأهل للأولمبياد

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

الزمالك يفوز على أبوسليم بهدف نظيف في بداية مشواره بمجموعات الكونفدرالية (صور)

أوباما يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمي أبوسليم (صور)

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز، تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد وعكة صحية مفاجئة

طارق عبد العزيز.. اشتهر بتقديم الفن الهادف ورحل فجأة أثناء تصوير آخر أعماله (فيديوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

دعاء المطر من السنة النبوية مستجاب

المزيد
الجريدة الرسمية