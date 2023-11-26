استقبال رسمي من الشباب والرياضة لبعثة الرماية بعد الإنجاز التاريخي بكأس العالم

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة الرماية بعد تحقيق الميدالية الذهبية والفضية في بطولة كأس العالم بقطر.

نقل مدير عام الحافز والتكريم تحيات وتهنئة وزير الشباب والرياضة لبعثة الرماية برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، وذلك بعد تحقيق عبد العزيز محيلبة، الفوز بالميدالية الذهبية التاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر، ضمن منافسات التراب بعد منافسة كبيرة للغاية، وتفوقه علي بطلي العالم 2022 و2023 وبطل أولمبياد طوكيو 2020، وفوز الرامي عزمي محيلبة بالمركز الثاني خلال مشاركته في منافسات فردي سكيت رجال بعدما قدم مباراة قوية أمام نظيره الدنماركي إميل كييل بيترسون.



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أشرف صبحي يلتقي سكرتير عام الكاف لبحث إنشاء مقر جديد

من ناحية أخرى، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم، في مركز التعليم المدنى بالجزيرة، وذلك لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء مقر جديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الشباب والرياضة أنه طبقا لتوجيه ودعم الدولة المصرية لمقر الكاف في مر ودعم القيادة السياسية والحكومة، سيتم استبدال مقر الكاف في 6 أكتوبر بمقر جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مع التأكيد على أن مصر دولة المقر وهي قبلة افريقيا ومن أهم دول الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

أشرف صبحي يلتقي سكرتير عام الكاف لبحث إنشاء مقر جديد بالعاصمة الإدارية، فيتو

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الحكومة المصرية تقف وتدعم بكل الطرق لخطط الكاف من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الافريقية مشيدا بالتطور الملحوظ والكبير الذي طرأ على كرة القدم الافريقية فى الآونة الأخيرة.

أشرف صبحي يلتقي سكرتير عام الكاف لبحث إنشاء مقر جديد بالعاصمة الإدارية، فيتو

وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المقر الجديد للاتحاد الافريقي والمزمع اقامته سيكون علامة مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة التى تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يولى بصفة خاصة اهتمام كبير بالرياضة الافريقية وتطويرها.

أشرف صبحي يلتقي سكرتير عام الكاف لبحث إنشاء مقر جديد بالعاصمة الإدارية، فيتو

كما تم الاتفاق على ابرام وثيقة ثلاثية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الافريقي لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية الجديدة مالكة الأرض الخاصة بالمقر الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم والتى ستتولى تنفيذ وانشاء المقر الجديد للاتحاد.