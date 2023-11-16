الخميس 16 نوفمبر 2023
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اقتصاد

إيتيدا: نحرص على تعزيز مكانة مصر في تصدير الخدمات التكنولوجية

افتتاح المقر الجديد،
افتتاح المقر الجديد، فيتو

 أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا على قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واجتذاب الشركات الرائدة في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز مكانة مصر في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة.

 

صناعة تكنولوجيا المعلومات 

 ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على توفير الكوادر المؤهلة لسد الطلب المتنامي على المجالات التكنولوجية عالية التخصص، وتعمل على تدريب نحو 12 ألف متخصص خلال 3 سنوات في مجالات الانظمة المدمجة وتصميم الدوائر المتكاملة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

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وشاركت هيئة تنمية صناعة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا في فعاليات افتتاح المقر الجديد لفيكيل ايفو الألمانية المتخصصة في مجال برمجيات وتكنولوجيا السيارات، وذلك في إطار خطط الشركة التوسعية في مصر التي تنفذها بالتعاون مع الهيئة.

وقام المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، نيابة عن المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة بافتتاح المقر الجديد للشركة وحضر فعاليات الافتتاح عدد من قيادات الشركة في مصر وألمانيا ومسئولي الهيئة ولفيف من الباحثين والأكاديميين وممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.

وقال المهندس محمد أحمد، المدير العام لشركة "فيكيل ايفو": “لقد أظهرت جودة المهندسين والمواهب في السوق المصري قصة نجاح خلال العقدين الماضيين. وتؤمن شركة Vehiclevo بجودة مناخ الأعمال في مصر وبالأخص مجال تطوير برمجيات السيارات ونتوقع مستقبلًا مشرقًا لهذه الصناعة. 

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على اجتذاب المزيد من الشركات العالمية وتشجيع الشركات المحلية على الاستثمار في المجالات المتعلقة بمستقبل تكنولوجيا السيارات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات.

كفاءة المهندسين المصريين 

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من جانبه، أكد المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الظاهر على أن قدرات وكفاءة المهندسين المصريين وبالأخص المتخصصين في مجال برمجيات السيارات وتصميم أشباه الموصلات تجذب العديد من الشركات سواء العالمية والمحلية لإنشاء مراكز للتصميم والابتكار والبحث والتطوير في هذه المجالات الهامة والواعدة والتي تشهد نموًا غير مسبوق في مصر.

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