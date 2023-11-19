الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمات الدعم العملياتي بمقر شركة جيديا السعودية فى مصر

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد شركة "جيديا" السعودية فى مصر،فيتو

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، زيارته اليوم لعددٍ من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، حيث تفقَّد "مركز خدمات الدعم العملياتي" بمقر شركة "جيديا" (Gediea) السعودية في مصر.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مُفصل من قبل أحد مسؤولي الشركة، الذي أوضح أن شركة "جيديا" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل في مركزها في مصر والذي يضم أكثر من 1200 من ذوي الخبرات في المجالات التكنولوجية.

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وأضاف أن المركز يسهم بفاعلية في بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة في مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين السيدات وإكسابهن الخبرات الكافية لكي يصبحن قائدات في سوق العمل في المستقبل، إذ تمثل نسبة العاملات بالشركة حوالي 67%.

كما أكد، في السياق ذاته، أن شركة جيديا تحرص، بالتعاون مع الحكومة المصرية، على تمكين وتطوير الشباب من ذوي الهمم.

ونوّه مسؤول الشركة عن أن شركة "جيديا" قد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية عام 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير، ما مكّنها من جذب استثمارات كبيرة لكونها نموذج أعمال له مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات في مصر خلال الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها، منذ أن دخلت السوق المصرية في يناير 2022، أكثر من 40 مليون دولار، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات في العام الماضي، كما أنها تخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خدمات التعهيد شركة جيديا شركة جيديا Gediea السعودية في مصر

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