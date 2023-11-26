خالد جلال ناعيًا طارق عبد العزيز: الحزن عميق يا صديق العمر

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح الفنان طارق عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

خالد جلال ينعي طارق عبد العزيز

وكتب المخرج خالد جلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: "العزيز الغالي صديق العمر طارق عبد العزيز في ذمة الله.. الحزن عميق يا طارق …. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا صديقي الطيب".

الفنان طارق عبد العزيز

يشار إلى أن الفنان طارق عبد العزيز عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الفرق الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" على المسرح الثقافي الفرنسي.

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وبدأ حياته الفنية من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" من أشهر أدواره في البدايات دوره في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودوره في فيلم ثقافي، شارك مع عمرو دياب في فيلم طول الليالي عام 1999 وفيام القصة في كلمتين عام 2000، وكان آخر أعمال طارق عبد العزيز، مشاركته في مسلسل "أعمل ايه" إخراج خالد الحلفاوي.

