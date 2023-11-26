مجدي الهواري يكشف عن وصية طلبها طارق عبد العزيز عند وفاته

كشف المخرج مجدي الهواري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وصية طلبها منه الفنان الراحل طارق عبد العزيز ينفذها عند وفاته.

مجدي الهواري

وكتب مجدي الهواري قائلا: "زي ما قولتلك لما أموت يا مجدي ابقى قول للناس عندك تترحم عليّا أنت حبيبك كتير.. حاضر يا طارق والنبي يا ناس ديه وصية.. تعالوا نترحم عليه كلنا".

وأضاف: "بس عايز أقولك إنك حبيبك كتير أوي أنت كمان يا طارق.. واهو الدليل رحمة الله عليك يا صاحبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن لله وإن إليه راجعون. ومش مصدق والله إلى الآن".

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وفاة طارق عبد العزيز

و الفنان طارق عبد العزيز، وافته المنية مساء اليوم الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة اثناء تصويره مسلسل "بقينا اتنين" لينقل للمستشفى بعدها ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

طارق عبد العزيز

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

و تخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعه كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعه متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".