نائب محافظ البحيرة تتفقد المقرات الانتخابية بمركزي كفر الدوار وأبو حمص (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على تكثيف استعدادات المحافظة لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم

وتشارك المحافظة بـ 672 مقرا انتخابيا بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة مشيرة إلى أن عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 ملايين ناخبًا.





نائب محافظ البحيرة تتفقد عدد من المقرات الانتخابية، فيتو

نائب محافظ البحيرة تتفقد عدد من المقرات الانتخابية، فيتو

وجاء ذلك خلال جولتها التفقدية لعدد من المقرات الانتخابية للوقوف على جاهزيتها للانتخابات الرئاسية، حيث تفقدت المقرات داخل مدرسة أبوحمص الرسمية للغات ومدرسة الزهراء الابتدائية والمجمع الخدمى ببلقطر والوحدة الصحية بأبو حمص حيث من المقرر أن تعقد الانتخابات بـ 49 مقرا انتخابيا داخل 67 لجنة انتخابية بأبو حمص.

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كما تفقدت المقرات الانتخابية بمركز ومدينة كفر الدوار بمدارس ( الحديثة الإعدادية بنات والحدايق الإعدادية بنين وطلعت حرب الابتدائية ) بالإضافة لمقر المغتربين داخل مصنع الهلال حيث سيؤدى 650393 ناخب أصواتهم بـ 69 مقر انتخابي داخل 109 لجنة بكفر الدوار.





وخلال الجولة التقت الدكتورة نهال بلبع بعدد من أولياء الأمور والعمال والمواطنين وحثتهم على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبًا دستوريًا.

نائب محافظ البحيرة تتفقد عدد من المقرات الانتخابية، فيتو

نائب محافظ البحيرة تتفقد عدد من المقرات الانتخابية، فيتو

نائب محافظ البحيرة تتفقد عدد من المقرات الانتخابية، فيتو





وشددت نائب محافظ البحيرة على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.





ورافقها خلال الجولة كامل غطاس - السكرتير العام المساعد وهانى جميعه - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم ومدحت الزغد - رئيس مركز ومدينة أبو حمص وعبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار.