الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف محيط العاصمة دمشق.

تصاعد أعمدة الدخان

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أنه تم ملاحظة "تصاعد أعمدة الدخان من الجهة الجنوبية للعاصمة دمشق، وفرق الإطفاء والدفاع المدني تتوجه إلى الموقع".



وأضاف المراسل: "حصلنا على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية صواريخ من فوق الأراضي المحتلة (الجولان)، محاولةً استهداف المحيط الجنوبي للعاصمة دمشق، وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لها".

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عدوان جوي بصاروخين من اتجاه الجولان السوري

وأفاد مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة 15:10 بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدوانًا جويًا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان وأسقطت أحد الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات".

فتح جبهة حرب ثانية

وفي 7 نوفمبر الجاري، قال الجيش السوري إن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق"، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية، وإصابة 3 مدنيين.

وفي الشهر السابق، كان سلاح الجو الإسرائيلي قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات، ما تسبب في خروجه عن الخدمة.

وتتهم إسرائيل إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها، وهي بذلك تزعم أنها تضرب أهدافا تابعة لإيران داخل سوريا.‏

يشار إلى أن سوريا كانت حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".