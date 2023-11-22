الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الدفاعات الجوية السورية تسقط صاروخًا في محيط دمشق

الدفاعات الجوية السورية،
الدفاعات الجوية السورية، فيتو

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، بأن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطًا في ريف دمشق".

 استهداف نقاط في ريف دمشق 

وبحسب بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة السورية، "أسقطت الدفاعات الجوية أحد الصواريخ المعادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: إنه في "حوالي الساعة الثالثة و15 دقيقة بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدوانًا جويًا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

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وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان، وأسقطت أحد الصواريخ، واقتصرت الخسائر على الماديات".

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إسرائيل الجولان السوري سوريا الجيش العربي السوري قطاع غزة

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