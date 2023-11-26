الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

مصرع طفل سقط من مصعد أحد الأبراج بمحافظة الفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

توفي طفل صغير، منذ قليل، عقب سقوطه من مصعد أحد الأبراج بمحافظة الفيوم.. وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام.. وتحرير محضر بالواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم أول الفيوم يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام باستقبال جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات متأثرا بجراحه.

الطفل سقط من مصعد أحد الأبراج السكنية

وانتقل ضباط مباحث قسم أول الفيوم إلى موقع الحادث.. وبالفحص كشفت التحريات الأولية التي قادها العقيد محمود هيبة مفتش المباحث والرائد أحمد السوهاجى رئيس المباحث وأشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة، أن الحادث لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، سقط من مصعد أحد الأبراج السكنية بحي  المسلة شارع 15، وأوضحت التحريات أن والد الطفل هو حارس العقار المذكور.

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وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة.

كما تم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بالتحفظ على الجثة، وانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وملابساتها وإن كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

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شبهة جنائية الطب الشرعي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم العميد محمد فؤاد مأمور قسم أول الفيوم

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