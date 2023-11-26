الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة الفيوم تنظم ندوتين عن أهمية المشاركة السياسية

أحدي ندوات التوعية
أحدي ندوات التوعية لجامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية طب الأسنان، نظمت ندوة  بعنوان، صوتك مستقبلك. 

وقالت الدكتورة لمياء ابراهيم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، إنه من الضروري المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، واختيار من يمثل الشعب لتحقيق قيم المواطنة من خلال المشاركة الإيجابية في صنع القرار، وتعد المشاركات السياسية توجهًا معرفيًا وسلوكيًا لإيجاد دوافع حقيقية للمشاركة لخلق التنوع.

ودعت طلاب الكلية إلى المشاركة في الحياة السياسية، وضرورة الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل حتى يقوموا بدورهم الوطني تجاه بلدهم.

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وأكدت عميد كلية طب الأسنان أن الجامعة تحرص على ترك مساحة كبيرة من الحرية للطلاب في استقبال آرائهم ومقترحاتهم في جميع قطاعات الجامعة.

وأشارت الي أن 60 % من سكان مصر تنحصر في الشريحة العمرية من ١٥ عام حتى 30 عام وهي الفئة التي تتضمن طلاب الجامعات، ولذلك يجب علينا نشر الوعي السياسي بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بدورهم المحوري في المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

كلية السياحة

كما نظمت كلية السياحة والفنادق ندوة بعنوان "المشاركة السياسية والواجب الوطني"، بهدف حث الطلاب على المشاركة في الحياة السياسية.

وقال الدكتور أشرف عبد المعبود عميد الكلية، أن الحياة السياسية في مصر تطورت منذ العصور القديمة في مصر وحتى الآن، ومرت بعدة مراحل حتى وصلت إلي الشكل التي هي عليه الآن.

 ودعا الشباب لتحمل مسؤولياتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط لاسيما الأحداث الجارية، مشيدًا بموقف القيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري وعدم التفريط في مقدراته رغم الضغوطات المختلفة، ما يعكس سيادة الدولة المصرية التي تهدف لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح ان الكلية بالأنشطة المتنوعة التي تهدف لبناء عقول الشباب على كافة المستويات، ودعا الشباب للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعرض عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم،  تجربة برنامج  تأهيل الشباب للقيادة والذي تخرج من العديد من الشباب الذين تولوا المناصب القيادية كنواب محافظين ومعاونين للوزراء ما يؤكد منح الفرص الحقيقية للشباب في تولي المناصب القيادية.

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