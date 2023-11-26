الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

الأهلي يضرب بيراميدز بخماسية في دوري الجمهورية 2003 (صور)

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

حقق النادي الأهلي الفوز بخماسية نظيفة علي بيراميدز في المباراة التي أقيمت في بطولة دوري الجمهورية مواليد 2003، وأقيمت علي مجمع الملاعب بالنادي الأهلي في مدينة نصر.

وأحرز إسلام عبدالله هاتريك في مباراة اليوم، وأضاف محمد سمير الهدف الرابع للمارد الأحمر في شوط المباراة الأول 

واختتم محمد وائل الأهداف في الشوط الثاني بهدف خامس.

 

 

 

 

الجهاز الفني لفريق أهلي 2003

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كل من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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أهلي 2006 يفوز على مدينة نصر 

من ناحية أخرى حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006  فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق مدينة نصر، بنتيجة ١١ - صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة منطقة القاهرة.
جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق محمد رضا (٤ أهداف) وعزت منصور وأمير علاء ومازن أحمد وفارس الشافعي ورمزي يونس ويوسف حلمي وعلي الدين علاء بهدف واحد لكل منهم، بواقع ٣ أهداف في الشوط الأول و٨ أهداف خلال الشوط الثاني.

وبدأ أهلي 2006 المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.
الدفاع: محمد طارق - مازن أحمد - أحمد رضا - فارس الشافعي.
الوسط: عبد الرحمن النحاس - عمر زكريا - محمد رضا - عزت منصور - يوسف الجندي.
الهجوم: أمير علاء.

وشارك آدم سمير بدلًا من يوسف الجندي، وعلي الدين علاء بدلًا من أمير علاء، ورمزي يونس بدلًا من فارس الشافعي، ويوسف حلمي بدلًا من مازن أحمد، ويوسف إسلام بدلًا من عمر زكريا.
بهذا الفوز رفع أهلي 2006 رصيده إلى ١٨ نقطة من الفوز في ٦ مباريات بالعلامة الكاملة، على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، مسجلًا ٣٩ هدفًا ودون تلقي أي هدف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق.

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