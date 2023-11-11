السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

طارق عبد العزيز ضيف عمرو الليثي في واحد من الناس الإثنين المقبل

طارق عبد العزيز؛
طارق عبد العزيز؛ فيتو

 يستضيف الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس على قناة الحياة؛ الفنان طارق عبد العزيز في العاشرة من مساء الإثنين المقبل.

 

ويكشف طارق عبد العزيز خلال اللقاء العديد من الأسرار عن حياته الفنية والشخصية؛ ويتحدث عن عمله كمحامي.

 

حالته الصحية

كما يتحدث طارق عبد العزيز عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض وعلاقته بوالديه وبزملائه بالوسط الفني وأسباب ابتعاده عن الفن.

 

برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الإثنين على شاشة الحياة.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طارق عبد العزيز الفنان طارق عبد العزيز الإعلامي عمرو الليثي الفن اخبار الفن

الأكثر قراءة

الشرطة البريطانية تتأهب اليوم لمسيرة ضخمة داعمة للفلسطينيين

الداخلية تجري اليوم القرعة العلنية لموسم الحج 2024، والبداية بـ 4 محافظات

اليوم، إعادة إجراءات محاكمة متهم بكتائب حلوان

شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد، وموقف الإدارة من جروس وموسيماني وحسام حسن

الإسهال المستمر، مؤشر للإصابة بمرض كرون وهذه طرق علاجه

الخارجية الروسية: نشعر بغضب شديد من قصف إسرائيل لأهداف مدنية في غزة

مندوبة مالطا: مجلس الأمن الدولي يقترب من تبني قرار بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

طارق عبد العزيز ضيف عمرو الليثي في واحد من الناس الإثنين المقبل

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

توقعات الأبراج اليومية، السبت 11-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

بالأسعار، طرح أراض تعليمية وحق انتفاع للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية