طارق عبد العزيز ضيف عمرو الليثي في واحد من الناس الإثنين المقبل

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس على قناة الحياة؛ الفنان طارق عبد العزيز في العاشرة من مساء الإثنين المقبل.

ويكشف طارق عبد العزيز خلال اللقاء العديد من الأسرار عن حياته الفنية والشخصية؛ ويتحدث عن عمله كمحامي.

حالته الصحية

كما يتحدث طارق عبد العزيز عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض وعلاقته بوالديه وبزملائه بالوسط الفني وأسباب ابتعاده عن الفن.

برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الإثنين على شاشة الحياة.

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