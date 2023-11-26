تضامن الفيوم تدعم 25 عروسة يتيمة بـ 375 جنيها

قال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن المديرية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، ساهمت في دعم 25 فتاة يتيمة بمبالغ مالية بلغت 375 ألف جنيه بواقع 15 ألف لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بمراكز إطسا وإبشواي ويوسف الصديق.

دور مؤسسات المجتمع المدني

واضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمخافظة الفيوم، أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، تساهم مع مديرية التضامن في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

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ولفت وميل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، الي أن المؤسسات والجمعيات الخيرية، تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

دعم الزواج

وأشار إلي أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الجمعية المشاركة قبل سنوات ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

موضحًا، أن فرق عمل الجمعية المنتشرة في محافظة الفيوم نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن نشاط دعم الزواج فى محافظة الفيوم بدأت قبل عدة سنوات حتى الآن دون انقطاع، وتم دعم 1754 فتاة يتيمة بمحافظة الفيوم، وتنظيم أكبر احتفالات الزفاف الجماعى لزفاف المئات من الفتيات اليتيمات وتستمر الجمعية فى تقديم مساعدات الزواج لليتيمات شهريأ.

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