الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مفاوضات لتمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

الهدنة الإنسانية في غزة، كشفت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، عن وجود محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة 

ومن جانبها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال،  في تقرير لها اليوم، بأن فرق التفاوض تواصل  إجراء محادثات محمومة خلال وقف إطلاق النار الحالي في غزة 

وبحسب الصحيفة يأمل الوسطاء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل بعد يوم الثلاثاء كما هو مخطط له،  مما سيسمح بالإفراج عن ما بين 40 إلى 50 آخرين من النساء والأطفال.

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وتأتي هذه الاتصالات على خلفية رغبة المفاوضين في تأمين إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الأسرى قبل استمرار القتال، علاوة على ذلك، حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج في الصفقة الأصلية، وهو ما يقلق البيت الأبيض، الذي يرغب في ضمان إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

رجح مصدر إسرائيلي مسؤول، اليوم الأحد، تأخر تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة، في يومها الثالث.

اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر إسرائيلي مسؤول ـ لم تذكر ماهيته ـ أن اليوم الثالث من اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سيتأخر خلاله تبادل الأسرى والرهائن، بدعوى وجود خلاف دائر بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس".

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن ما سيجري اليوم، الأحد، سيشبه ما جرى بالأمس السبت، من تأخير في تسليم وتسلم الأسرى والرهائن بين حركة حماس وإسرائيل، بزعم أن حماس تطلق إدعاءات على حكومة بنيامين نتنياهو، مرحجا تأخير صفقة تبادل الأسرى في يومها الثالث.

الفلسطينيون المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى

وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، شرطة الإحتلال الإسرائيلية إلى منع إقامة احتفالات للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الضفة الغربية والقدس.

ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "أكس"، طالب خلالها بعدم السماح بمنع الاحتفالات للأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم خلال اتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، موضحا أنه يدعم الشرطة والأمن الإسرائيليين التي قامت، أمس السبت، بعرقلة احتفالات الجانب الفلسطيني في مدينة القدس فور إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ودعا إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت قوة يهودية" إلى عدم التسامح مع من أسماهم بـ"الإرهابيين" أو "داعمي الإرهاب" من الجانب الفلسطيني.

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مصدر إسرائيلي مسؤول: من المرجح تأخر صفقة تبادل الأسرى اليوم

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الهدنة الإنسانية في غزة غزة اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل حماس إسرائيل

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