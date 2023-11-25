السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه الفيوم توقيع عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف سنهور البحرية

شركة مياه الشرب بالفيوم،
شركة مياه الشرب بالفيوم، فيتو

وقع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، مع  أحدي شركات المقاولات،عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحريةB S04، اليوم السبت، ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

 و يهدف لتوصيل خدمات الصرف الصحي لعدد ٥٧ قرية من القرى المحرومة بمحافظة الفيوم والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على القنوات المائية من التلوث.

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 تفاصيل المشروع

واصدرت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بيانا توضح فيه مكونات المشروع والغرض منه، والمناطق النستفيده، جاء في البيان، أن المشروع يتكون من انشاء 6 محطات رفع وشبكات بطول 55 كيلو متر وخطوط طرد باجمالي اطوال 14 كيلو متر  لخدمة قري ( عبدالله عليوة - السيد راحيل - منشأة السادات- محمد يوسف - الطماوي- عبد الحليم ابراهيم ) بمركز سنورس

 واكد بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن محافظة الفيوم تتمتع بحظ وافر من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وان القيادة السياسية تولي بالغ الاهتمام بتطوير الريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع لتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القرى.

تدريب الكيميائيين

يذكر أن شركة الفيوم نظمت تدريب للكيميائىىن بمعامل مياه الشرب، استهدف كيميائي معامل المحطات والمعامل المركزية لمياه الشرب وإدارة الإحصائيات والتقارير بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة فى قطاع المعامل بالشركة، كما يهدف لدعم الفكر المائي بأهمية إنتاج المياه المطابقة للمواصفات من محطات المياه وما يتبعها من مراقبة مراحل الإنتاج ابتداء من مصادر المياه وحتى ضخها من محطة الإنتاج من خلال تحديث المعامل وإمدادها بالأجهزة الحديثة وتدريب الكيميائيين والفنيين وتوفير كيماويات المعالجة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات واستخدامها الاستخدام الأمثل مما يعود بالنفع على الشركة والصالح العام.

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