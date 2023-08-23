الصحة تكشف حقيقة انتشار برد المروحة وحالة المصابين بالمتحور الجديد

متحور كورونا الجديد، كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة ما يتردد ويشاع عن انتشار دور "برد المروحة".

حقيقة برد المروحة

وأكد "حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي" أنه لا يوجد ما يسمى بـ"برد المروحة" كما يشاع أو يتردد ما بين المواطنين.

حالة إصابات كورونا

وأضاف: عند الإصابة بدور البرد يجب التوجه للمستشفى لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح أن جميع الحالات المصابة بالمتحور الجديد لكورونا بسيطة بالجهاز التنفسي العلوي ولا تستدعي الدخول للرعاية المركزة.

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الحالة الصحية لمصابي كورونا

وعن الحالات المصابة بالمتحور الجديد لكورونا في مصر، أكد: "حالتهم مستقرة والأعراض بسيطة ولا تستدعي دخول الرعاية المركزة، ولا داع للقلق والخوف والهلع ولكن يجب الحذر".

في سياق متصل، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، عن أهم أعراض الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 ومنها:

١- ألم في الحلق

٢- تكسير في الجسم

٣- ارتفاع بسيط في حرارة الجسم

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين أن أي إنسان يتعرض للإصابة بنزلات البرد أو أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 عليه الاعتكاف في المنزل وعدم الخروج حتى لا يتسبب في نقل العدوى لغيره.

وأكد أن أغلب الأعراض الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 تختفي في يومين.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة أن فيروس كورونا أصبح من الفيروسات التنفسية السائدة في المجتمع مشيرا إلى أن حدوث تحورات للفيروس أمر طبيعي ومتوقع وينتقل بين الدول.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين في تصريحات صحفية أنه لا يوجد أي مضاعفات خطيرة أو وفيات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا قائلا: "لا يوجد داع للقلق".

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من تطعيم فيروس كورونا حاليا هم أصحاب الأمراض المزمنة والتنفسية، مؤكدا أن أغلب إصابات المتحور الجديد لفيروس كورونا حالات بسيطة.

إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2

وأكدت وزارة الصحة والسكان، إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 موضحة ان الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وتم اكتشاف المتحور ضمن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي.

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيًّا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.