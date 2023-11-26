مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما تريلا في الغربية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر صدمتهما سيارة تريلا أثناء عبورهما الطريق بالقرب من مدخل قرية شوبر بدائرة مركز طنطا وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية تلقت اخطارا يفيد مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة تريلا علي طريق طنطا الزراعي بالقرب من مدخل قرية شوبر بدائرة مركز طنطا

وتبين من المعاينة والفحص حادث مصرع شاب يدعي إسلام محمود الجزار من قريه كفر عصام توفى بعد خروجه من صلاة الفجر وإصابة آخر صدمتهما سياره تريلا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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تحذير هام للتعامل مع المصابين في الحوادث

ويناشد الأطباء، المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.