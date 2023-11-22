محافظ الشرقية يلتقي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتموين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تتمتع بفرص استثمارية واعدة في كافة المجالات الخاصة بالأنشطة والمشروعات الاستثمارية وتولي اهتمام خاصا بإقامة المشروعات الاستثمارية التي تساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب ودفع عجلة الاستثمار والتنمية وتحسين مستوي الاقتصاد وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة..

العميد وليد سيف الدين نائب رئيس الجهاز

جاء ذلك خلال لقائه العميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارية الداخلية بوزارة التموين والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام، في حضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ، وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الاستثمارية المشتركة والجاري تنفيذها بمدينة الزقازيق.

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تنفيذ مشروع منطقة تجارية وسكنية متكامله بارص العصلوجى

أوضح محافظ الشرقية أن مدينة الزقازيق تشهد تنفيذ مشروع إقامة منطقة تجارية وسكنية متكاملة ( كارفور) بأرض العصلوجي طريق (الزقازيق - بلبيس) على مساحة 4 فدان تقريبًا وبحجم إستثمارات ترتقي إلى 3 مليار جنيهاَ لتوفير5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وكذلك مشروع إقامة المنطقة التجارية اللوجستية والخدمية المُقامة على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية ( المصرية بلازا) وباستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين وأحد المطورين.

تشجيع الاستثمار لتحسين حركة التجارة

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا بتشجيع الإستثمار لتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تباطؤ أو تقاعس في مراحل تنفيذ المشروعات الجارية والإنتهاء منهما طبقًا للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة. ومن جانبه أشاد نائب رئيس جهاز تنمية التجارية الداخلية بوزارة التموين بدور محافظ الشرقة والجهاز التنفيذي في تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعين وكذلك حل مشكلات البنية التحتية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار لإقامة مشروعات تجارية وصناعية تقدم فرص عمل للشباب وتساهم في تحسين مستوي الدخل والإقتصاد.

علاء فاروق رئيس مجلي ادارة البنك الزراعى المصرى

وكان الدكتور محافظ الشرقية قد التقى اليوم فى وقت سابق والمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة والإستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوي الخدمات العامة، في حضورسامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وإبراهيم عطى الرئيس التنفيذي للفروع، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وخالد بدر الرئيس التنفيذي للإتصال المؤسسي للبنك، وأشرف عبد العال رئيس قطاع البنك بالشرقية، وعمرو المسلمي مدير الإتصال المؤسسي بقطاع الشرقية، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تفعيل مبادرة البنك بمبلغ 2مليون جنية

وبدأ اللقاء بمناقشة آلية تفعيل مبادرة البنك بتقديم مبلغ 2 مليون جنيه للأسر الأكثر إحتياجًا بالمحافظة من خلال قسائم شراء مواد غذائية بعدد 10 آلاف قسيمة مساعدات غذائية قيمة القسيمة 200 جنية لكل قسيمة بحيث يقوم المستحق بصرف المواد الغذائية وفقًا لإحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية، وكذلك تقديم المساهمات العينية المتمثلة في (100 ثلاجة – 100 غسالة – 100 بوتاجاز) لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أسرهم وإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية.