الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية توزع مساعدات عينية على المرأة المعيلة (صور)

الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات عينية على السيدات، فيتو

نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر إحتياجًا والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – السويس).

 ويأتي ذلك تأكيدًا على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين وفى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنسانى والاجتماعي وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وبمناسبة حملة الـ (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) وفي إطار مبادرة (كلنا واحد - معك فى كل مكان).

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 وقد لاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.

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وزارة الداخلية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة كلنا واحد - معك فى كل مكان

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