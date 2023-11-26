الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يكشف خطة الترويج لسياحة اليخوت

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فيتو

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن دور وزارة السياحة والآثار في سياخة اليخوت يتخلص كمنظم ورقيب للتأكد من تقديم الخدمة السياحية للزائر كنا يجب أن يكون.

سياحة اليخوت

واضاف وزير السياحة والآثار خلال لقاءه بمحرري الوزارة، أن تنظيم برنامج سياحة اليخوت تقوم به وزارة النقل، خاصة أن القادمين السياحة إليه عبارة عن أشخاص ولا تقوم شركات السياحة أو الفنادق بتنظيم برامج سياحية لهم.

وأشار إلى أن يخوت السفاري تقع تحت مسؤولية الوزارة خاصة أنه تقوم بتنظيم برامج وتحصل علي التراخيص اللازمة للتشغيل من وزارة السياحة والآثار.

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وأوضح أن الوزارة تعاقدت مع مستشار تسويق دولي متخصص في سياحة اليخوت، سيعمل علي رسم السياسة التسويقية التي سيتم العمل بها للترويج لسياحة اليخوت، والتعريف بالتجمعات الخاصة لمالكي وقائدي اليخوت، بالإضافة إلى إنتاج سلسلة من الأفلام التسجيلية بالإمكانيات الموجودة في الموانئ المصرية لاستقبال اليخوت.

زيادة عدد الغرف الفندقية 

وأشار إلى أن سيتم زيادة عدد الغرف الفندقية عام 2025 بإجمالي 25 ألف غرفة فندقية، بعده محافظات أبرزها جنوب سيناء والبحر الأحمر، ويجري حاليا تشكيل لجان تابعة للوزارة للتفتيش علي تشغيل الفنادق.

وتابع أن هناك 195 فندق مغلق بإجمالي 24 الف غرفة فندقية من إجمالي أكثر من 1200 فندق يعمل، مشيرا إلى أن عدد الفنادق المغلقة انخفص إلى 170 فندق بإجمالي 19 ألف غرفة فندقية خلال الفترة، مما يعني إعادة تشغيل 5 آلاف غرفة فندقية كانت متوقفة عن العمل.

واستطرد أن زيادة في أعداد الفنادق العائمة وهناك أكثر من 170 فندق عائم يعمل في خدمة السياحة المصرية، ويجري تحديث كبير في الفنادق العائمة من خلال إعادة تشغيل وتجهيز فنادق جديدة للعمل.

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وزير السياحة والآثار سياحة اليخوت وزارة النقل زيادة عدد الغرف الفندقية

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