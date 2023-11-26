الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد القطاعات الخدمية للتأكد من جاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد القطاعات الخدمية، فيتو

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، بجولة تفقدية لعدد من القطاعات الخدمية بمركز ومدينة بسيون لمراجعة موقف القطاعات ومدى استعدادها لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث. 

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ويأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

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وبدأت الجولة بتفقد محطة مياه المرشحة ببسيون والتي تقام على 12 فدانا وتعمل بسعة 600لتر/ ثانية وتخدم 300000 نسمة حيث تفقد المحافظ غرفه المولد، الطلمبات، المرشحات، الشابه، الكلور المعمل، وتابع المحافظ الجولة بتفقد محطة المعالجة ببسيون حيث تفقد المحافظ أحواض الترسيب الابتدائي، أحواض المعالجة، التهوية، المعمل.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة توسعات المحطة ضمن مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى بسيون المركزي ومستشفى حميات بسيون وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات والقطاعات المختلفة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية ومواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التأكد من مدى جاهزية القطاعات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.

وقام المحافظ  بتفقد عدد من أقسام المستشفى المركزي منها الاستقبال، وأقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي وقسم الحضانات والأشعة فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مكتب صحة أول بسيون تفقد فيه (غرفه التطعيمات، سلسلة التبريد، عيادة الألبان) واستمرت الجولة بتفقد مستشفى الحميات ودار إيواء الأيتام ببسيون، وذلك للاطمئنان ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم من الإقامة والإعاشة ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، وتوافر احتياجات الأطفال من الألبان والأغذية وكافة المستلزمات.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

كما أكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفيات هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية،مشيرا إلى أننا نعمل جميعا كلا في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي ببسيون ونقطة إسعاف قرية قرانشو ويضم المركز والنقطة سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئن المحافظ على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد مركز الحماية المدنية الرئيسي ببسيون ونقطة الحماية المدنية بقرية قرانشو وتفقد المحافظ بعض الأدوات والمعدات والسيارات التي تقوم قوات الحماية المدنية باستخدامها للتعامل مع عمليات الحرائق.

واختتم المحافظ جولته بتفقد منفذ بيع السكر المدعم ببسيون.

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