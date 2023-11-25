السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية يضع حجر الأساس لكنيسة القديسين بالعجيزي (صور)

محافظ الغربية يضع
محافظ الغربية يضع حجر الأساس لكنيسة القديسين بالعجيزي, فيتو

 وضع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، مساء اليوم حجر الأساس لأول كنيسة في تاريخ طنطا في العصر الحديث وهي كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالعجيزي

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جاء ذلك بحضور الأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، النائب محمد غريبي عضو مجلس الشيوخ، النائبة دعاء غريبي عضو مجلس النواب، النائبة ميرفت ألكسان عضو مجلس النواب، النائبة أيرينا ثابت عضو مجلس الشيوخ، ونجوى العشيري السكرتير العام لمحافظة الغربية وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء دور العبادة وتطويرها.

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وأعرب محافظ الغربية خلال كلمته عن سعادته البالغة في المشاركة في وضع حجر أساس كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالعجيزي.

مؤكدا أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت أقوى وأعظم معانى الوحدة الوطنية والتي تجلت في انشاء الكنائس والمساجد وتطويرهم، مؤكدا علي أن الكنيسة الجديدة لن تبني فقط من الحجارة بل من التراحم والتماسك والولاء والانتماء لجميع فئات وأطياف المجتمع في محافظة الغربية.

وخلال كلمته أشار محافظ الغربية أن منطقة العجيزي تمثل نموذجا مثاليا للجمهورية الجديدة حيث تضم المنطقة مجموعة من العمارات الجديدة التي تم إنشاؤها في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي عمارات العجيزي لأهالينا الذين كانوا يسكنون في مناطق غير مخططة وبجانيها عمارات الأوقاف التي تقوم المحافظة بتطويرها الآن مشيرا إلى أن المنطقة كان ينقصها إنشاء الكنيسة لتكتمل معاني الجمهورية الجديدة بها من إسكان لأهالينا ومسجد وكنيسة وطريق جديد.
وأضاف المحافظ لا خوف على مصر طالما يتواجد بها الأزهر والكنيسة المصرية وشعب قوي وصلب يحب وطنه مختتما كلمته (تحيا مصر بكم جميعا).

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