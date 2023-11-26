محافظ الغربية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الشباب أمل مصر وحاضرها ومستقبلها فالدولة المصرية دولة الشباب، وأنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الشباب يمثل أكثر من 60 % من تعداد سكان جمهورية مصر العربية، وأن الشباب هم القوة الأساسية في المجتمع، وذلك لما لهم من قدرة كبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، أو السياسية فالشباب عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن.

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المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأكد محافظ الغربية، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الغربية بشباب المحافظة في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية، في بيان صدر في وقت سابق، أن المحافظة تسعى بكل إمكانياتها لرفع وتعزيز الوعي لدى الشباب لزيادة روح الانتماء وحب الوطن بل وتسعى أيضا لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة السياسية وخلق كوادر شبابية لتولي المناصب القيادية.

وأضاف: إنني على ثقة من أن شباب الغربية لديهم الوعي الكامل بأهمية هذه المشاركة ولديهم ما يكفي من قوة ليقدموا للعالم أجمع نموذجا مشرفا يحتذى به في المواطنة والانتماء للمضي قدما على طريق الديمقراطية الخلاقة التي تحقق لهذا الوطن مستقبلا أفضل.