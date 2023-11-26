الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

تحرير 11 محضرا تموينيا لعدم إعلان الأسعار بأسواق الأقصر

متابعة مدير مديرية
متابعة مدير مديرية تموين الأقصر للأسواق،فيتو

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح  وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر حملاتها ، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.


جاء ذلك  فى ظل توجيهات  الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

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حيث  أسفرت الحملة  عن  تحرير 31 محضر ومخالفة تموينية على النحو التالي، في مجال المخابز تم تحرير عدد 20 مخالفة تموينية( انتاج خبز غير مطابق للمواصفات– انتاج خبز ناقص الوزن– عدم اعطاء بون صرف - عدم نظافة مخبز ).

وأسفرت الحملة  في مجال الأسواق عن  تحرير عدد 11 محضر تمويني لعدم اعلان عن الاسعار. 

وتهيب مديرية تموين الأقصر بالمواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى اي صاحب نشاط تمويني مخبز / بدال تمويني للحفاظ على الدعم المستحق وعدم تعرض البطاقة للالغاء نهائيا.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية، للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب في الأوزان،   وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها، لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.
 

 

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