السبت 25 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة السيسي الانتخابية تشارك بمؤتمر القبائل المصرية في شمال سيناء

مؤتمر القبائل العربية
مؤتمر القبائل العربية لدعم فلسطين،فيتو

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من سيناء" لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

 وتوجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بالشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية على دعوة الحملة، لحضور هذه الفاعلية التى تأتى فى سياق الدعم الشعبى المتواصل للموقف المصرى الراسخ من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحملة تشرفت بحضور مثل هذه الفعالية في القاهرة، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة والتي تأتي  في سياق الدعم الشعبي المتواصل للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية.

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 وأكد فوزي، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، جعل سيناء على رأس أولوياته نظرًا لأهميتها الاستراتيجية  وكلف بسرعه تعميرها، ففي أعقاب ثورة ٣٠ يونيو كانت أرض سيناء بؤرة للعمليات الأرهابية وقد وجه سيادته بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات أمنيًا وعسكريًا من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى فضلًا عن إقامة العديد من المشروعات التنموية.

ولفت رئيس الحملة الانتخابية، إلى أن  إطلاق المرحلة الثانية لإعمار سيناء يؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه المنطقه ضد أي مشاريع ومطامع أخرى تستهدف استغلال هذه الأرض التي لطالما كانت مطمعًا للغزاه ومحط أنظار الطامعين. 

وقال المستشار محمود فوزي خلال كلمته بالمؤتمر: وقفنا على معبر رفح لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة والتي تضم ٨٩٥٠ طنا من المساعدات قدمها التحالف الوطني الوطني و٣٠٠٠ طن قدمتها مؤسسة حياة كريمة. 

حملة السيسي تجري جولة ميدانية في مستشفى العريش وتزور المصابين الفلسطينيين

تفاصيل زيارة حملة المرشح الرئاسي السيسي مصابي غزة بمستشفى العريش الدولي (صور)

وأشاد بدور مؤسسة القبائل والعائلات المصرية وجميع من ساهم في معاونة المؤسسات الدولية والمحلية في نقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللوجستي لها لتسهيل وصولها إل  معبر رفح البري.

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السيسي عبد الفتاح السيسي غزة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية

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