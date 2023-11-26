الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح

ميناء العريش البحري،ن
ميناء العريش البحري،ن فيتو

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري اليوم الأحد إغلاق بوغاز الميناء أمام حركة الصيد في مياه البحر المتوسط بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع امواج البحر واضطراب في حالة البحر.

وتشهد محافظة شمال سيناء اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار وسط انخفاض في درجات الحرارة وهبوب رياح محملة بالأتربة والرمال وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة على المحافظة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

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طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس على جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 17 والعظمى  25


العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 25


6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 26


بنها: الصغرى 17 والعظمى  25


الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 24


العلمين الجديدة: الصغرى 17 والعظمى 24


مطروح: الصغرى 14 والعظمى 23


سيوة: الصغرى 09   والعظمى 23


كاترين الصغرى 04 والعظمى 19


بورسعيد الصغرى 18 العظمى 25


الزقازيق: الصغرى 17  لعظمى 25


الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى  26


السويس: الصغرى 14 والعظمى 25


شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 32


الغردقة الصغرى 19 والعظمى 31

 

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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