مكتبة مصر الجديدة للطفل تعلن انطلاق البرنامج الثقافي لشهر نوفمبر

أعلنت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، عن انطلاق البرنامج الثقافي عن شهر نوفمبر الجاري والتي اختيرت فعالياته بعناية ووفق خطة من شأنها تنمية الفكر السليم وصقل المواهب لكافة أطياف وفئات المجتمع.

جمعية مصر الجديدة

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة "تستهل تلك الفعاليات في الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة 3 نوفمبر فى مكتبة مصر الجديدة للطفل بورشة عمل بعنوان "عالم الحكايات"، حيث يستمتع الأطفال الصغار بالقصص القصيرة الجميلة والمعبرة، والمعززة بالعرائس التي تمثل حيوانات الغابة، وهي قصص تربوية جميلة يمكن للأطفال إستنتاج الحكمة منها بسهولة، وتتطرق الحكايات بشكل مبسط إلى القضية الفلسطينية، واغتصاب الأرض الفلسطينية بدون وجه حق"

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مكتبة مصر الجديدة للطفل

وأضاف الدكتور نبيل حلمي أن مكتبة مصر الجديدة للطفل تنظم في الساعة 12 من ظهر غد السبت 4 نوفمبر ورشة "الماسكات" والتي يتعلم من خلالها الأطفال كيفية صنع ماسك باستخدام الفوم والورق والتي تتناول شخصيات عالم ديزنى لاند الشهيرة وفي مقدمتها الأميرة بياض الثلج والأقزام السبعة.

وفي الساعة 12 من ظهر الأحد 5 نوفمبر تنظم المكتبة أيضا ورشة "سلة الحلوى " يتعلم خلالها الأطفال تصميم سلة هدايا للحلويات باستخدام الخيوط والفوم وخامات البيئة الطبيعية.