شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بشأن التوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة فى الانتخابات، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة والهيئة.

تفاصيل بروتوكول وزارة الشباب والرياضة مع الهيئة الوطنية للانتخابات

يهدف البرتوكول إلى توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات، تبادل الخبرات وزيادة وتكثيف المبادرات التى تقوم بها الوزارة لزيادة الوعى لدى الشباب بأهمية المشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

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أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للتوعية بالمشاركة، فيتو

ويتضمن أيضًا البروتوكول، نشر المصنفات السمعية البصرية سواء التي تتيحها الهيئة أو يشرف على إعدادها وذلك من خلال المجموعات الشبابية المتعاملة مع الوزارة على كافة منصـات التواصل الإجتماعى، إعداد برنامج توعوى مشترك بين الطرفين بهدف توعية الكوادر الشبابية وصناع المحتوى على منصات التواصل الإجتماعى وذلك بأهمية المشاركة في الإستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم.

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للتوعية بالمشاركة، فيتو

في كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي: "البرتوكول يعبر عن أطر وتعاون مؤسسات الدولة المصرية، في البداية أتقدم بأسمي وبأسم وزارة الشباب والرياضة للهيئة الوطنية للانتخابات المُوقرة علي تعاونها المثمر، من أجل توعية وحث المواطنين والشباب علي النزول للاقتراع، وكذلك قضايا الوعي التي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أُكد علي دور الوزارة مع الهيئة، دور قومي ومحوري نحو عرس انتخابي غير مسبوق".

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للتوعية بالمشاركة، فيتو

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أهمية البرتوكول في توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الإستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم وذلك من خلال المجموعات الشبابية المقيدة لدى الوزارة، العمل على توفير الكوادر الشبابية من الجنسين المؤهلة والمدربة لدعم ومساندة الناخبين في الاستحقاقات الإنتخابية والاستفتاءات بتوجيه وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت صبحي إلى دور الشباب وأنه لابد أن يكون له دور كبير جدا خاصة فى الاستحقاقات ولا يجوز أن تكون أقل نسبة في الاستحقاقات هي الشباب، مشددًا على أهمية توعية الشباب بذلك، فالشباب الموجود منهم من يعمل فى التوعية والوعي، موضحًا سعي الوزارة خلال الفترة الحالية إلي تكثيف حملات للوعي والتوعية، مع ضرورة تواجد شبابي على الأرض، لافتًا الي دورهم المجتمعي للشباب في الجامعات والأندية ومراكز الشباب والاحياء والقري والنجوع في هذا الشأن.

من جانبه، قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لوزارة الشباب والرياضة وتعاونها مع الهيئة الوطنية للانتخابات في تحقيق أحد أهدافها، بتوعية المواطنين والشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، فهو واحب علي كل مواطن مُحب لبلده، فالشباب هم نواة المجتمع، فعليهم المشاركة وابداء رأيهم لأي مرشح يرونه".

واستكمل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: " اليوم ونحن علي موعد وعرس انتخابي، أدعو جميع الناخبين للنزول أيام الإقتراع، وابداء رأيهم، ولاشك أن توقيع بروتوكول التعاون اليوم مع وزارة الشباب والرياضة، هو أحد الخطوات الإيجابية نحو المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتوعية وتثقيف الشباب المصري علي مستوي الجمهورية، حيث تعمل الهيئة بشكل متواصل مع مختلف الجهات ومؤسسات الدولة فى إطار تشجيع الهيئة للمصريين وحثهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بمختلف الفئات العمرية".

وكانت الوزارة قد نفذت فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى عدد من المحافظات، كما أطلقت الوزارة حملة وثق الإلكترونية والذى تم اطلاقها عن طريق متطوعى وزارة الشباب والرياضة، بهدف توعية الشباب بدورهم المجتمعي والوطني، وتأثيرهم القوى فى بلدهم، خلال فترة الاستحقاق الانتخابى، وهى من الشباب وللشباب.



من ناحية أخرى، اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو؛ لبحث استعدادات الاتحاد خلال الفترة المقبلة لأولمبياد باريس 2024، بحضور المهندس محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول، والبطل الأوليمبي سيف عيسى.

في بداية اللقاء اطمأن الدكتور أشرف صبحي، علي الحالة الصحية لسيف عيسى بعد إصابته مؤخرًا، قائلًا: "لا تفكر في أي شيء، معاك إن شاء الله نحو ميدالية أوليمبية جديدة"، كما هنأه على الميدالية الفضية ببطولة إفريقيا للكبار G4 بأبيدچان بساحل العاج وتأهله إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ من خلال التصنيف الأوليمبى لدورة الألعاب الأولمبية كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصري يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد.

أشرف صبحي يبحث استعدادات التايكوندو لـ أوليمبياد باريس ويطمئن على سيف عيسى، فيتو

اطلع الدكتور أشرف صبحي، علي برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس الخاصة بمنتخب التايكوندو ودراسة التعاقد مع خبير أجنبي خلال الفترة القادمة لتدعيم الجهاز الفني للمنتخب والوصول الي مستهدفاته بأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مؤكدًا علي دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلى الأولمبياد وهو الهدف الأسمى.

أشرف صبحي يبحث استعدادات التايكوندو لـ أوليمبياد باريس ويطمئن على سيف عيسى، فيتو

وأكد «صبحي» دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

أشرف صبحي يبحث استعدادات التايكوندو لـ أوليمبياد باريس ويطمئن على سيف عيسى، فيتو

حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير.