السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حياة كريمة تنظم مؤتمرا للتوعية بالقضية الفلسطينية في القنطرة غرب (صور)

حياة كريمة تنظم مؤتمرا
حياة كريمة تنظم مؤتمرا للتوعية بالقضية الفلسطينية، فيتو

تواصل مؤسسة حياة كريمة، في الإسماعيلية إطلاق المبادرات التوعوية حيث نظمت مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام بحضور محمد جمال المنسق العام لمحافظة الاسماعيلية لمؤسسة حياة كريمة والعميد ممدوح فوزي المدير التنفيذى لمحافظة الاسماعيلية لمؤسسة حياة كريمة ورفعت عامر مسؤول متابعة القنطرة غرب، وذلك بقاعة مركز شباب القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية ويأتي ذلك في إطار دورها التوعوي واستمرار لجهودها في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق. 

Advertisements

محافظ الإسماعيلية: نفخر بما حققته منظومة التأمين الصحي الشامل

أفكار جديدة لتحفيز طلاب كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية

فعاليات حياة كريمة 

وأكد محمد جمال منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة  الاسماعيلية أن المبادرة قدمت عددا كبيرا من الفعاليات خلال المرحلة الأولى منها مبادرة أنت الحياة بالتنسيق مع عدة مديريات وعدة مؤسسات بالإضافة إلي مبادرة توزيع الكراسي الكهربائية على ذوى الهمم بالإضافة إلي مبادرة سبيل لتوزيع وجبات غذائية التي تم خلالها توزيع وجبات غذائية الي ذوي المرضى بالمستشفيات بالإضافة إلى مبادرة توزيع الشنط ومستلزمات المدارس على الأطفال بالأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى توزيع ما يقرب من ٢٥ ألف صندوق مواد غذائية بالإضافة إلي توزيع صكوك الأضاحي خلال عيدالاضحى الماضي بالإضافة إلي أن هدف حياة كريمة الدخول إلى كل القرى لتنميتها بشكل كامل. 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

الخدمات المقدمة لمركز ومدينة القنطرة شرق 

وأشار جمال إلى أن المبادرة قدمت خدمات لمركز ومدينة القنطرة شرق ضمن المرحلة الأولى تجاوزت المليار جنية بنسب تنفيذ قاربت على ٩٨% من خلال مشروعات بنية تحتية وخدمية لخدمة كل أهالي مدينة القنطرة شرق هذا بخلاف المساعدات التي تم تقديمها لأهالي غزة والتي تخطت ٣٥٠٠ طن من مساعدات ومواد غذائية.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

وتستهدف المؤسسة الي عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبًا وقيادة تقف جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلًا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة، فيما أكدت المؤسسة على أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني بإطلاق العديد من المبادرات التوعوية لدعم الأشقاء في فلسطين، فضلًا عن تجهيز المزيد من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية حياة كريمة الشعب الفلسطيني مؤسسة حياة كريمة القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

حياة كريمة تنظم مؤتمرا بالإسماعيلية للإعلان عن دورها في دعم القضية الفلسطينية

محافظ الإسماعيلية: نفخر بما حققته منظومة التأمين الصحي الشامل

أفكار جديدة لتحفيز طلاب كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية

حفاظا على حياة المواطنين شفط مياه الصرف بجوار محول كهرباء الرياح في الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف السفينة الإسرائيلية في المحيط الهندي

إسبانيا تستدعي سفيرة إسرائيل في مدريد

5 تسهيلات للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء

الفلسطيني أحمد براك لأول مرة على شاشة التليفزيون المصري

إغلاق ميناء نويبع بسبب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

السيسي: ستظل وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

Advertisements

منوعات

المزيد

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل الذنب لعرضه في رمضان 2024

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية