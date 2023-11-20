رئيس مياه القناة يوقع بروتوكول تعاون مع أندية روتارى لتنفيذ وصلات الشرب (صور)

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مراسم توقيع 14 بروتوكول تعاون مشترك في مجالات المشاركة المجتمعية، لدعم مبادرة المياه من أجل الحياة.

مشاركة ثمانية شركات

وذلك بمشاركة عدد 8 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى (مياه الاسكندرية - كفر الشيخ - الفيوم - بنى سويف - الأقصر- قنا - سوهاج - محافظات القناة)، ويمثلها رؤساء شركات المياه، وممثلى أندية روتاري "راقودة – سان ستيفانو – جولدن رايدرز- كايرو رويال– القاهرة الزمالك – بيفرلي هيلز – جيزة متروبوليتان- هليوبوليس اسبورتنج – 6 أكتوبر رويال – السادس من أكتوبر – جيزة الصيد – هليوبوليس الكوربة"، ولجنة المياه بالمنطقة الروتارية، ويمثلها السيدة علا حسين النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية.

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جانب من التوقيع، فيتو

توقيع بروتوكول تعاون مع المنطقة الروتارية

وفى سياق متصل قام اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بتوقيع بروتوكول تعاون مع لجنة المياه بالمنطقة الروتارية، وممثلى أندية روتارى ( هليوبوليس – 6 أكتوبر لاندمارك – قصر النيل – جزيرة الروضة ) لتنفيذ وصلات مياه الشرب للاسر الاكثر احتياجا بمحافظات القناة.

جانب من التوقيع، فيتو

أهمية المشاركة المجتمعية

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على أهمية المشاركة المجتمعية لما لها من دور فعال فى تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطن وخاصة فى القرى والريف، ولما كانت مشروعات المياه والصرف الصحي هى أهم المشروعات والركائز الهامة للتنمية المستدامة من أجل تنمية المجتمع عن طريق العمل الجماعى المشترك فى سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من التوقيع، فيتو

فقد عنيت الشركة بتبنى اليات المشاركة المجتمعية ودفع العمل بها والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.



جانب من التوقيع، فيتو

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