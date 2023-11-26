الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط مصنعين لإنتاج الأعلاف وزيوت السيارات المغشوشة بالصف (صور)

ضبط مصنعين لإنتاج
ضبط مصنعين لإنتاج الاعلاف وزيوت السيارات المغشوشة، فيتو

 قام قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

 

 

 

 وأسفرت جهودها عن  ضبط مدير مصنع أعلاف حيوانية - كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، ورئيس العمال بذات المصنع "له معلومات جنائية" لقيامهما بإدارة المصنع "بدون ترخيص"وإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

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وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (30 طن مواد خام لمستلزمات إنتاج الأعلاف الحيوانية "مجهولة المصدر دون أى بيانات أوفواتير شراء تدل على مصدرها أو منشأها تستخدم فى التصنيع - 20 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية معبأة داخل شكائر ومعدة للتداول - خط إنتاج كامل).

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع عشوائى "بدون ترخيص" لتجميع زيوت محركات السيارات المتهالكة والمستعملة  وإعادة تدويرها بالتسخين داخل أفران كهربائية وإضافة مواد كيميائية لإعادة لزوجتها وتنقيتها لإنتاج زيوت محركات "مغشوشة" ومعبأة ومعدة للتداول تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وعثر بداخل المصنع على (2 طن نفايات بترولية خطرة "زيوت سيارات متهالكة ومستعملة" - 2 طن منتج نهائى لزيوت السيارات مغشوشة معاد تدويرها منسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية -خط إنتاج كامل) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الأعلاف الحيوانية السيارات المتهالكة قطاع الأمن العام

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