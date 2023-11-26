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أخبار مصر

حالة الطقس غدا الإثنين 27-11-2023 في مصر

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين  ليسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الإثنين

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

حالة الطقس غدًا الأحد 26-11-2023 بمحافظة البحيرة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيفا ليلا.

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طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئي على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها، وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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