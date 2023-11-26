الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

خبير استراتيجي: تفكك حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

الهدنة، قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تفعيل الهدنة الإنسانية خطوة مهمة وإيجابية للبناء عليها فى المرحلة القادمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى ثم تأتى مرحلة بناء الثقة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ثم يبدأ الحديث عن وقف إطلاق النار بشكل مرحلى حتى نصل إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل وهذا يتوقف على مدى تجاوب الطرفين. 

وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن هناك محاولات للاحتلال لتعطيل الهدنة من خلال عدم تنفيذ كل ما اتفق عليه من شروط الهدنة لكن فى كل الأحوال كلا الطرفين قدم تنازلات وهذه التنازلات أدت إلى خلق حالة من الانقسام والتباين داخل حكومة نتنياهو ومجلس الحرب الذى يضم 13 فردا ثم انقسام بين المدنيين والعسكريين بل وصل الأمر إلى وجود التباين بين المجموعة المدنية نفسها.

Advertisements

 وواصل حديثه قائلا: نتوقع أن تتفكك الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام القادمة نتيجة الانقسام الأفقى والرأسى بين المدنيين والعسكريين وبين المدنيين ونتنياهو والتظاهرات ضد نتنياهو اضف الى ذلك ما أحدثته المقاومة الفلسطينية من تغيير قواعد الاشتباك ونقل المعركة إلى الأراضى الإسرائيلية وهذا الأمر كسر الحاجز النفسى وجعل الإسرائيليين سيعيدون استراتيجيتهم مرة أخرى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الهدنة المقاومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية قطاع غزة الاسري

مواد متعلقة

الوضع الإنساني في غزة مع قرب انتهاء الهدنة.. ازدحام الملاجئ ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود.. مستشفيات خارج الخدمة.. وسفير سابق يعلق على الأزمة

شوهها الاحتلال وفقدت جميع أصابعها، من هي إسراء جعابيص المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة؟

مباحثات جديدة حول إمكانية تمديد الهدنة في غزة

جيش الاحتلال: مصر وقطر مصممتان على تنفيذ اتفاق الهدنة حرفيا ونحن ملتزمون

الأكثر قراءة

سائق شاحنة صعيدي يتحدى ضابط احتلال إسرائيلي أثناء عبوره لغزة (فيديو)

فضيحة العسكرية الإسرائيلية

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر البيض والفراخ البيضاء

هيئة الدواء تحذر من تناول مشروب الزنجبيل مع أدوية مرضى السكري والضغط

تضم نساء ونجحت في إخفاء الأسرى، معلومات عن وحدة الظل التابعة لكتائب القسام

بطل العالم في الشطرنج يدعو محمد صلاح لمواجهة نارية

وزير التموين: بعض التجار يحصلون على السكر بـ24 ألف جنيه للطن ويبيعونه بـ40 للكيلو

أبرز تصريحات وزير التموين عن أزمة السكر (إنفو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

يرغبون في الاستحمام، رئيس وزراء تايلاند يطمئن شعبه على صحة الأسرى المفرج عنهم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التموين عن أزمة السكر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم أكل الكائنات البحرية من غير الأسماك؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية