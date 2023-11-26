خبير استراتيجي: تفكك حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة

الهدنة، قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تفعيل الهدنة الإنسانية خطوة مهمة وإيجابية للبناء عليها فى المرحلة القادمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى ثم تأتى مرحلة بناء الثقة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ثم يبدأ الحديث عن وقف إطلاق النار بشكل مرحلى حتى نصل إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل وهذا يتوقف على مدى تجاوب الطرفين.

وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن هناك محاولات للاحتلال لتعطيل الهدنة من خلال عدم تنفيذ كل ما اتفق عليه من شروط الهدنة لكن فى كل الأحوال كلا الطرفين قدم تنازلات وهذه التنازلات أدت إلى خلق حالة من الانقسام والتباين داخل حكومة نتنياهو ومجلس الحرب الذى يضم 13 فردا ثم انقسام بين المدنيين والعسكريين بل وصل الأمر إلى وجود التباين بين المجموعة المدنية نفسها.

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وواصل حديثه قائلا: نتوقع أن تتفكك الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام القادمة نتيجة الانقسام الأفقى والرأسى بين المدنيين والعسكريين وبين المدنيين ونتنياهو والتظاهرات ضد نتنياهو اضف الى ذلك ما أحدثته المقاومة الفلسطينية من تغيير قواعد الاشتباك ونقل المعركة إلى الأراضى الإسرائيلية وهذا الأمر كسر الحاجز النفسى وجعل الإسرائيليين سيعيدون استراتيجيتهم مرة أخرى.