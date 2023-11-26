كيفية صناعة الذهب بأشكال مختلفة (فيديو)

رصد موقع فيتو خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض نيبو للذهب والمجوهرات، آلة حفر المعادن والذهب "فايبر ماركر" والتي تقوم بتصنيع كافة أشكال المشغولات الذهبية، من مختلف الأعيرة.

وأوضح باسم خالد، من قسم المبيعات بشركة ميريكل ليزر خلال حديثه لفيتو، أن هذه الماكينة تقوم بأعمال الحفر والكتابة والرسوم على المشغولات الذهبية والفضية، بمختلف أعيرتها.

وأضاف، أن هذه الماكينة تقوم بهذه الأعمال من خلال تقنيات الليزر، بداية من 30 وات، وحتى 100 وات، على حسب سمك وحجم هذه المشغولات.

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وأشار إلى أنه يتم استيراد هذه الماكينة من الصين، لافتًا إلى أن هذه الشركة هي الوكيل الوحيد لها في مصر، كما أنها متعاقدة مع أبرز شركات الذهب في السوق المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" في نسخته الثالثة والتي تعقد بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة مع الدولة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية والإقليمية.