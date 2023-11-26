الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

كيفية صناعة الذهب بأشكال مختلفة (فيديو)

باسم خالد، فيتو
باسم خالد، فيتو

رصد موقع فيتو خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض نيبو للذهب والمجوهرات، آلة حفر المعادن والذهب "فايبر ماركر" والتي تقوم بتصنيع كافة أشكال المشغولات الذهبية، من مختلف الأعيرة.

وأوضح باسم خالد، من قسم المبيعات بشركة ميريكل ليزر خلال حديثه لفيتو، أن هذه الماكينة تقوم بأعمال الحفر والكتابة والرسوم على المشغولات الذهبية والفضية، بمختلف أعيرتها.

txt

صورة الرئيس السيسي وعلم فلسطين تزين معرض نيبو في نسخته الثالثة

txt

شعبة الذهب: معرض نيبو يضم عارضين من تركيا ودبي وإيطاليا

وأضاف، أن هذه الماكينة تقوم بهذه الأعمال من خلال تقنيات الليزر، بداية من 30 وات، وحتى 100 وات، على حسب سمك وحجم هذه المشغولات.

Advertisements

وأشار إلى أنه يتم استيراد هذه الماكينة من الصين، لافتًا إلى أن هذه الشركة هي الوكيل الوحيد لها في مصر، كما أنها متعاقدة مع أبرز شركات الذهب في السوق المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" في نسخته الثالثة والتي تعقد بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة مع الدولة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية والإقليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرسوم على المشغولات المشغولات الذهبية أشكال المشغولات الذهبية نيبو معرض نيبو للذهب

مواد متعلقة

صورة الرئيس السيسي وعلم فلسطين تزين معرض نيبو في نسخته الثالثة

وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بمشاركة أكثر من 200 عارض

شعبة الذهب: معرض نيبو يضم عارضين من تركيا ودبي وإيطاليا

شعبة الذهب تكشف أفضل أنواع المعدن الأصفر للاستثمار

الأكثر قراءة

سائق شاحنة صعيدي يتحدى ضابط احتلال إسرائيلي أثناء عبوره لغزة (فيديو)

فضيحة العسكرية الإسرائيلية

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر البيض والفراخ البيضاء

هيئة الدواء تحذر من تناول مشروب الزنجبيل مع أدوية مرضى السكري والضغط

بطل العالم في الشطرنج يدعو محمد صلاح لمواجهة نارية

تضم نساء ونجحت في إخفاء الأسرى، معلومات عن وحدة الظل التابعة لكتائب القسام

أبرز تصريحات وزير التموين عن أزمة السكر (إنفو جراف)

وزير التموين: بعض التجار يحصلون على السكر بـ24 ألف جنيه للطن ويبيعونه بـ40 للكيلو

Advertisements

منوعات

المزيد

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

يرغبون في الاستحمام، رئيس وزراء تايلاند يطمئن شعبه على صحة الأسرى المفرج عنهم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التموين عن أزمة السكر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم أكل الكائنات البحرية من غير الأسماك؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية