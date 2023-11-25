شعبة الذهب: معرض نيبو يضم عارضين من تركيا ودبي وإيطاليا

قال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الذهب على مدار السنوات الماضية هو الملاذ الآمن نظرًا لأن له مخزن جيد لقيمة الأموال في ظل الظروف المحيطة وارتفاع معدلات التضخم، يشهد سعره ارتفاع خاصة في الخمس سنوات الأخيرة ولا يتعرض للخسارة أبدًا مما يجعل المستهلكين يقبلون عليه.

وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية أن الذهب وصل لأعلى قيمة سعرية وهي 2800 جنيه وتوقعات بانخفاض او ارتفاع أسعار الذهب تتحكم فيها ثلاثة عوامل العرض والطلب والبورصة العالمية وسعر الصرف.

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ولفت إلي الذهب لا يضر عوائد شهرية مثل الشهادات وإنما مخزن جيد لقيمة الأموال وسعره دائمًا في ازدياد على مدار السنوات والشهور الماضية.

ولفت أن معرض الذهب والمجوهرات الذي سيضم العديد من العارضين دولية من تركيا ودبي وإيطاليا وغيرها مؤكدًا أن المعرض يضم عارضين أكثر من السنوات السابقة.

ميكنة وإنهاء تسجيل وتجديد اشتراكات التجار بشعبة الذهب وتسليم فوري لكارنيهات العضوية داخل معرض " نبيو "

أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن تخصيص مقر إداري لاتحاد العام للغرف التجارية داخل قاعة المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو III " والمقرر انطلاقه الأحد المقبل والذي سيستمر في الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر، وذلك للتسهيل على التجار الانضمام للشعبة وتسجيل عضويات جديدة تمنح لصحابها المميزات التي توفرها الشعبة لاعضائها، ويختص المكتب بإنهاء كافة إجراءات تجديد اشتراكات التجار وتسجيل الاشتراكات الجديدة بالشعبة العامة للذهب وتسليم كارنيهات عضوية الشعبة فوريا بعد جهود الشعبة المتواصلة منذ بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة في ميكنة كافة الإجراءات اللازمة لذلك.



وأوضح ميلاد أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الشعبة علي تقديم خدمات جديدة ومتطورة لكافة العاملين بقطاع إنتاج وتداول الذهب والمشغولات الذهبية بغض النظرعن الحجم المالي للمشروع كما تأتي للتكامل مع مجهودات الدولة لتنظيم وتطوير تجارة الذهب بالأسواق المحلية وتطويروميكنة الخدمات.



مشيرا الي أن تلك الخطوة تشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري كما تعد خطوة غير مسبوقة من الغرف التجارية لتسهيل انضمام الأعضاء وتسجيلهم ومنحهم إثبات شخصية تجارية مسجلة بوسائل متطورة ومبسطة.

ومن جانبه قال لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة أن مجلس إدارة الشعبة قد أخذ علي عاتقه تبني تطوير الخدمات المقدمة لأبناء المهنة وأعضاء المجتمع التجاري وطريقة تقديمها بما يتماشى مع التطورات التقنية والمتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.



وأوضح أن الشعبة تعمل بكافة الوسائل لتوسيع قاعدة اعضائها ومنح مميزات الانضمام لكافة العالملين بالقطاع كما لا تدخر جهدا لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بتداول الذهب بالأسواق مع الجهات الحكومية والرقابية لتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه تجار الذهب بمصر ومناقشة اهتمامت وهموم ابناء ذلك القطاع التجاري الهام مع كافة المسئولين.

وحول الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراء الاشتراك أو التجديد أوضح أسامة الجلاء سكرتير عام الشعبة أن الأوراق اللازمة تشمل التالي:

صورة سجل تجاري سارية.

صورة البطاقة الضريبية سارية.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعضو بالسجل التجاري.

وصل سداد الغرفة التجارية للعام الحالي.

سداد مبلغ 1000 جنيه قيمة الاشتراك بالشعبة العامة.