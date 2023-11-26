صورة الرئيس السيسي وعلم فلسطين تزين معرض نيبو في نسخته الثالثة

حرص بعض العارضين والمشاركين في معرض الذهب والمجوهرات نيبو في نسخته الثالثة علي تقديم الدعم للقضية الفلسطينية ودعم الموقف المصرى، وحمل الشال الذي يزن وزنه 700جرام وبواقع كيلو إلا ربع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال ممدوح عبد الله عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن الشال لافتة من جانب الشركة خلال النسخة الثالثة وليس الغرض منها لي شىء تجاري وانما تعبير عن داعم الموقف والرئيس ، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" في نسخته الثالثة والتي تعقد بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

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ويأتى ذلك على هامش افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة الذي يقام في تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجاري بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين إضافة إلي أكثر من 200 عارض من كبري شركات الذهب المحلية والعربية والاجنبية.

افتتاح معرض نيبو للذهب

وأكد الدكتور علي المصيلحى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

ويشهد المعرض نبيو في دورته الحالية مشاركة تشارك ماستر جولد ايجيبت تشكيلة المجوهرات المشغولات الذهبية الذكية بمجموعة من أحدث موديلات العالمية التي تناسب إطلالة عام 2024.