الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

دون تحديد موعد، معاريف تؤكد زيارة وزير الخارجية الأمريكي لدولة الاحتلال للمرة الرابعة

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيزور دولة الاحتلال الاسرائيلي للمرة الرابعة منذ هجوم 7 أكتوبر.

موعد زيارة  بلينكن إسرائيل

ولم تحدد الصحيفة العبرية موعد الزيارة، لكنها توقعت أن يصل بلينكن إلى كيان الاحتلال قريبًا.

إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى

جدير بالذكر أنه خلال الليلة الماضية، مع إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى، أعرب كبار المسؤولين في إدارة بايدن عن خيبة أملهم لأنه لم يتم إطلاق سراح أي مواطن أمريكي حتى الآن كجزء من الصفقة.

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إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين

وقال مسؤولون كبار في الإدارة لشبكة NBC إنهم ما زالوا يأملون في إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين على الأقل خلال اليومين المقبلين.

وعلى الجانب الأخر أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة الاضية، أن  قطاع غزة لابد أن يبقى تحت الحكم الفلسطيني وأن يكون آمنا.

مخططات إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة 

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب، أن مقترحات إسرائيل وأمريكا ودول عربية عن  قطاع غزة بعد الحرب رفضتها الأطراف المعنية.

وأكد المسوؤلون الأمريكيون والعرب أن إسرائيل لم تقدم خارطة طريق واضحة تتعلق بخروجها من قطاع غزة بعد انتهاء العدوان على القطاع.

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