الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة الدقهلية تطلق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى"

حملات صحية بالدقهلية،
حملات صحية بالدقهلية، فيتو

 أعلنت صحة الدقهلية عن انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى "وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

 



 

 أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 26 -30 نوفمبر، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية

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وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية  إلى أن المرحلة الثانية  تستهدف 9 إدارات  هى “منية النصر  - السنبلاوين - تمي الامديد - نبروه  - الجمالية - المطرية - دكرنس  -طلخا - جمصة ”.

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

وعلى صعيد آخر كانت أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية انتهاء فعاليات التدريب الوزاري على الميكنة  لفرق مكاتب الصحة.  

ويأتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات  الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة  بتفعيل نظام ميكنه تصاريح الدفن وتوثيق  شهادات الميلاد والوفاه وربط مكاتب الصحة بالمستشفيات التابعة. 

 واختتمت مديرية الصحة ورشة تدريبية  لفرق مكاتب الصحة من الأطباء والمراقبين وفني الإحصاء على النظام المميكن من وزارة الصحة ومركز المعلومات وذلك تحت  إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتورة نجلاء القطب مدير إدارة الأمراض المعدية.

وقام بالتدريب فريق مسئولي مكاتب الصحة بوزارة الصحة الدكتورة ريهام عبد المعين ومحمد أمين وخالد العقدة وبحضور الدكتوره حنان حسن مسئول الميكنة بالمديرية علاوة على فريق الميكنة وفريق مكاتب الصحة.

واستمرت الورشة  على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر وتضمنت تدريبًا  عمليا على النظام المميكن للمواليد والوفيات وتفعيله ومجموعه من الاختبارات ومرورات علي مكاتب الصحة بالدقهلية للتأكد من تفعيل جوانب الورشه عمليا إلى جانب المحاضرات النظرية. 

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