سائق شاحنة صعيدي يتحدى ضابط احتلال إسرائيلي أثناء عبوره لغزة (فيديو)

غزة الآن، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق شاحنة من صعيد مصر، يروي ما حدث له مع أحد ضباط جيش الاحتلال عند التفتيش في كرم أبو سالم الحدودي.

سائق الشاحنة الصعيدي يروي حكايته مع ضابط الاحتلال

وعن غزة الآن، يظهر الفيديو سائق الشاحنة الصعيدي وهو يحكي عن تفتيش شاحنته المحملة بالمساعدات الإنسانية لأهل غزة، حيث قال إن ضابط جيش الاحتلال أوقف الشاحنات للتفتيش في معبر كرم أبو سالم، وكانت الساعة 8.30 صباحًا، واستمر حتى الساعة 1030 صباحًا، قبل صلاة الجمعة بحوالي ساعة.

سائق شاحنة صعيدي يتحدى ضابط الاحتلال الإسرائيلي، فيتو



ويحكي سائق الشاحنة الصعيدي أنه قام بتهديد ضابط الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "إن صلاة الجمعة اقتربت، وإذا لم تمر الشاحنة قبل صلاة الجمعة سنفرش في معبر كرم أبو سالم ونقوم بعمل خطبة الجمعة وسنقيم الصلاة في المعبر"، فما كان من ضابط الاحتلال إلا أن تركه يسير بشاحنته قائلًا: "صلي في غزة خبيبي"

سائق الشاحنة الصعيدي يثير الإعجاب بتحديه لضابط الاحتلال

وأثار مقطع فيديو سائق الشاحنة الصعيدي وهو يهدد ضابط التفتيش الإسرائيلي في كرم أبو سالم بصلاة الجمعة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر النشطاء عن إعجابهم بشجاعة سائق الشاحنة الصعيدي، وتحديه لضابط الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم.



الجدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن عن دخول عدد قياسي من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة في 25 نوفمبر الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

إيصال 61 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

وجاء في بيان مكتب الأمم المتحدة بشأن المساعدات لغزة: "تم اليوم إيصال 61 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، في أكبر عدد من الشاحنات منذ 7 أكتوبر الماضي".

شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة، فيتو



وأضاف مكتب الأمم المتحدة في بيانه "أن المساعدات تشمل المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الأساسية، و129 ألف لتر من الوقود، إضافة إلى 11 سيارة إسعاف و3 حافلات وشاحنات لمستشفى الشفاء بغزة للمساعدة في عملية الإخلاء."

كما أفاد مكتب الأمم المتحدة "أنه تم إرسال 200 شاحنة أخرى من معبر نيتسانا الإسرائيلي ووصلت 187 منها إلى قطاع غزة بحلول الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي".

تدفق المساعدات على معبر رفح

وقال مكتب الأمم المتحدة "إنه بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال129 ألف لتر من الوقود إلى غزة"، مشيرًا، في بيانه، إلى أنه لم يكن من الممكن تنفيذ أي من عمليات إيصال المساعدات هذه لولا جهود جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري.

وأكد المكتب الأمم، في بيانه، أنه كلما طال أمد الهدنة، كلما تمكنت وكالات الإغاثة الإنسانية من إرسال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة وعبره.

شاحنات المساعدات تتوجه لغزة، فيتو

ويذكر أن عدد الشاحنات التى دخلت من معبر رفح المصرى إلى شمال قطاع غزة وصل إلى 70 شاحنة مساعدات مع استمرار تدفق المساعدات من معبر رفح للقطاع، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشيرة إلى وصول 4 طائرات مساعدات من روسيا وعمان والإمارات والسعودية، إلى مطار العريش، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

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