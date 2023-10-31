الأمم المتحدة تدعو إلى فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات لغزة

حرب إسرائيل على غزة.. دعت المديرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ليزا دوتن، أمس الإثنين، إلى فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، لافتة إلى أنه يجب فتح معبر حدود إضافي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كارثة إنسانية بقطاع غزة

وقالت دوتن في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نيابة عن نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث: "أكثر من نقطة دخول واحدة إلى غزة أمر لا غنى عنه، إذا كنا نريد تحقيق فارق".

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وأضافت: "معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة هو الوحيد المجهز لمعالجة بسرعة عدد كبير من الشاحنات".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن 108 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الثمانية أيام الأخيرة.



وتعرقل إسرائيل دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، بما في ذلك المعدات والأدوات الطبية والوقود وسط خروج مستشفيات بالقطاع عن الخدمة إثر نفاد الوقود.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمه مساء أمس، 26 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، ذلك عند معبر رفح البري، ليصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 144 شاحنة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المساعدات شملت مواد غذائية ومستلزمات طبية، حيث لم يتم السماح حتى اللحظة بدخول الوقود في ظل احتياج المستشفيات له.