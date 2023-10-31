الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الأمم المتحدة تدعو إلى فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات لغزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيتو

حرب إسرائيل على غزة.. دعت المديرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ليزا دوتن، أمس الإثنين، إلى فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، لافتة إلى أنه يجب فتح معبر حدود إضافي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

كارثة إنسانية بقطاع غزة

وقالت دوتن في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نيابة عن نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث: "أكثر من نقطة دخول واحدة إلى غزة أمر لا غنى عنه، إذا كنا نريد تحقيق فارق".

Advertisements

 

وأضافت: "معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة هو الوحيد المجهز لمعالجة بسرعة عدد كبير من الشاحنات".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن 108 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الثمانية أيام الأخيرة.


وتعرقل إسرائيل دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، بما في ذلك المعدات والأدوات الطبية والوقود وسط خروج مستشفيات بالقطاع عن الخدمة إثر نفاد الوقود.

 أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمه مساء أمس، 26 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، ذلك عند معبر رفح البري، ليصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 144 شاحنة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المساعدات شملت مواد غذائية ومستلزمات طبية، حيث لم يتم  السماح حتى اللحظة بدخول الوقود في ظل احتياج المستشفيات له.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن معبر كرم ابو سالم قطاع غزة المساعدات الانسانية اجتماع مجلس الامن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث

الأكثر قراءة

إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ أمس

بعد تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة، ميسي يرد على سؤال عن موعد اعتزاله

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

حكاية عيشها بفرحة الحلقة ٦، هاني عادل يعترف بحبه لهبة مجدي

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد في غزة