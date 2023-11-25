الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رغم تسجيله هدفا، وائل جمعة يفتح النار على مهاجم الأهلي

صلاح محسن مهاجم الأهلي،
صلاح محسن مهاجم الأهلي، فيتو

الأهلي، فتح وائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، النار على صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر، صاحب الهدف الثالث في مرمى ميدياما الغاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد السلام في إفتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانفعل وائل جمعة بشدة أثناء تواجده في الإستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني على شاشة بي إن سبورت، بسبب إشارة صلاح محسن لجماهير الأهلي بعد إحرازه الهدف الثالث لبطل مصر في مرمى الفريق الغاني، حيث توجه اللاعب لجماهير الأهلي وأشار إليهم بعلامة سكوت مش عايز أسمع صوت.

Advertisements

وأوضح وائل جمعة سبب غضبه من إشارة اللاعب قائلًا: “الأهلي يعاني في مركز رأس الحربة، وانت يا صلاح مش بتشارك بشكل منتظم، وسبق وأهدرت فرص سهلة في مباريات سابقة للفريق والجماهير تحملت أخطاءك، ولما تنزل بديل وتسجل هدف تقوم رايح مشاور للجمهور بهذه الإشارة المستفزة وتقولهم سكوت مش عايز أسمع حد”.

وتابع وائل جمعة جماهير الأهلي هي صاحبة الفضل على كل لاعبي الأهلي، وعيب لما أي لاعب يقولهم اسكتوا".

فاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 

وائل جمعة مدافع الأهلي الأسبق، فيتو

وحاول الأهلي خطف هدف أول عن طريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وأيضا إمام عاشور ولكن لم يستطيع الوصول للشباك في أول 30 دقيقة.

واستمر الضغط من الأهلي مع انطلاق الشوط الثاني ولكن دون وصول للشباك حتى الدقيقة 60.

قبل أن يسجل كهربا أول أهداف الأهلي بعد عرضية من إمام عاشور في الدقيقة 66.

بعدها نجح حسين الشحات في تسجيل ثاني الأهداف للأهلي في الدقيقة 75 ثم سجل البديل صلاح محسن الهدف الثالث ليؤمن انتصار الأحمر بأول 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

 

تشكيل الأهلي لمباراة ميدياما الغاني

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الشناوي. 

خط الدفاع: هاني، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد، كهربا. 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلي وميدياما الغاني إلى حكم الساحة علي بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

 

قائمة الأهلى لمباراة ميدياما الغاني

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد.

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.

 

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس أوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلي الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلي مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

 

الأهلي في المجموعة الرابعة

 ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري.

يانج أفريكانز التنزاني.

 ميدياما الغاني.

 

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الأهلي النادي الأهلي وائل جمعة صلاح محسن ميدياما الغاني بطولة دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، كولر يحقق انتصاره رقم 52 مع الأهلي بعد الفوز على ميدياما

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يتجاوز ميدياما بثلاثية نظيفة

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يفشل في الوصول لشباك ميدياما بعد 60 دقيقة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي وميدياما الغاني في الشوط الأول (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

رغم تسجيله هدفا، وائل جمعة يفتح النار على مهاجم الأهلي

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

وصول 13 أسيرا إسرائيليا و4 من تايلاند إلى معبر رفح المصري (فيديو)

جيش الاحتلال: مصر وقطر مصممتان على تنفيذ اتفاق الهدنة حرفيا ونحن ملتزمون

الخارجية تكشف عن هدف مهم في صفقة تبادل الأسرى والهدنة بغزة

إسرائيل توافق على شروط مصر وتنقل 100 شاحنة لشمال غزة وتعطل الطائرات جنوب القطاع

مشاهد من حفل زفاف أحمد محمد ثروت ولمى الشواربي

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير الأهلي ترفع علم فلسطين قبل مواجهة ميدياما الغاني (صور)

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

المزيد

خدمات

المزيد

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بتخطى الأزمات وخير كثير قادم

محمد مهنا: التصوف ليس رقص ولا طبل ولا زمر إنما هو فقه وعلم

المزيد
الجريدة الرسمية