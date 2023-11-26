الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بول رود يكشف عن معاناته مع النظام الغذائي لفيلم Quantumania

بول رود، فيتو
بول رود، فيتو

بول رود، كشف الممثل “بول رود”، أنه كان يتبع نظامًا غذائيًا، فظيعًا، ومقيدًا، للاستعداد لأداء شخصية Ant-Man، الشهيرة في عالم مارفل للأبطال الخارقين.

بول رود يكشف عن معاناته مع النظام الغذائي لفيلم Quantumania

وقال بول رود، في تصريحات صحفية، ”كانت مكافأتي المياه الفوارة، خلال هذا النظام الغذائي الرهيب، المياه الفوارة، هل تصدق؟.. هذا هو مدى فظاعة هذا النظام الغذائي، فقلت أقول لنفسي حينها: “حسنًا، يمكنني الحصول على بعض المياه الفوارة الآن، لقد استحقتها".

فيلم مارفل Ant-Man and The Wasp: Quantumania

وحصل أحدث أفلام مارفل للأبطال الخارقين، على تقييم منخفض من النقاد عبر موقع التقييمات الشهير، meta scor، حيث حصل على نسبة 52%، بعد عرضه في السينمات في فبراير ٢٠٢٣.

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كما حصل الفيلم، علي تقييم آخر منخفض على موقع Rotten Tomatoes، بلغ 53%، فيما حصل الفيلم على تصنيف عمري "للكبار فقط" +18 بجميع سينمات مصر.

وأقامت استديوهات مارفل للأبطال الخارقين، العرض الخاص لأحدث أفلامها، وأول أفلام المرحلة الخامسة من عالم مارفل، Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

وحضر العرض الخاص لفيلم Ant-Man and The Wasp: Quantumania، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Ant-Man، عدد من نجوم هوليوود، وأبطال الفيلم، وأبرزهم بول رود، إيفانجلين ليلي، ميشيل فايفر، مايكل دوجلاس، بيل موراي، كاثرين نيوتن.

ويدور فيلم مارفل الجديد، في إطار من الحركة والمغامرات، ويستكمل الفيلم مغامرات الرجل النملة “أنتمان”، حيث يواجه الثنائي مخاطر جديدة، متمثلة في الشرير كانج.

مارفل تغير بروتوكولات اختبار مشاهدي العروض الخاصة لمشاريعها

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن استوديوهات مارڤل للإنتاج السينمائي، والمخصصة لإنتاج أفلام الأبطال الخارقين، غيرت مؤخرًا، وفي سرية تامة، من بروتوكولات اختبار مشاهدي، العروض الخاصة لمشاريعها. 

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل، وضعت قاعدة جديدة، ضمن خطة بروتوكولات اختبار مشاهدي الجديدة، هدفها العمل علي منع تسربات قصص وأحداث أفلامها الجديدة، حيث لم يعد مسموحًا لأصدقاء الموظفين، وأفراد عائلاتهم بالحضور إلي العروض الخاصة بمشاريع مارفل المستقبلية.

كما تهدف البروتوكولات الجديدة، إلى التنوع ضمن اختيار مشاهدي الأفلام الجديدة في العروض الخاصة، وذلك لمعرفة مدى تقبل المشاهدين للفيلم، وملاحظاتهم وآرائهم، للعمل علي تعديل الفيلم في حال احتاج العمل إلي ذلك، قبل عرضه الرسمي.

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