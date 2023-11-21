مارفل تكشف مصير بري لارسون بعد فشل فيلم THE MARVELS

THE MARVELS، كشفت استديوهات مارفل، مصير الممثلة بري لارسون، في الشركة، بعد فشل أحدث أفلامها The Marvels، في شباك التذاكر العالمي.

واكدت استديوها مارفل، في تصريحات صحفية، أنها متمسكة بالممثلة بري لارسون، وان الشركة تنوي استمرار الممثلة لأداء شخصية كابتن مارفل في عالم مارفل السينمائي MCU.

إيمان فيلاني تتحدث عن سوء إيرادات فيلم The Marvels

تحدثت الممثلة إيمان فيلاني، عن سوء إيرادات، أحدث افلامها السنمائية، The Marvels، في شباك التذاكر المحلي والعالمي.

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وقالت إيمان فيلاني، في تصريحات صحفية، عن فشل فيلم The Marvels،:"لا أريد التركيز على شيء ليس تحت سيطرتي، ما الفائدة؟ هذا تحت سيطرة بوب إيجر (رئيس شركة ديزني) لا علاقة لي به، أنا سعيدة بالمنتج النهائي، وقد استمتعت مع الأشخاص الذين أهتم بهم خلال صناعة الفيلم".

THE MARVELS يصبح أقل افتتاحية سينمائية لمارفل

حقق أحدث أعمال عالم مارفل للأبطال الخارقين، THE MARVELS، أكثر من 110,3 مليون دولار، كإيرادات بافتتاحية في أسبوع عرضه الأول عالميًا.

وحقق أحدث أفلام عالم للأبطال الخارقين، ‘THE MARVELS’، أكثر من 21,3 مليون دولار، كإيرادات افتتاحية يوم عرضه الأول محليًا (بالولايات المتحدة الأمريكية فقط)، ليصبح بذلك أقل افتتاحية يوم عرض أول محلي، في تاريخ عالم مارڤل السينمائي.

طرحت استديوهات مارفل، يوم ١٠ نوفمبر، أحدث أفلامها السينمائية، THE MARVELS، للمشاهدة في صالات السينما في أمريكا، ومعظم دول العالم.

التريلر النهائي لفيلم The Marvels قبل ساعات من عرضه

طرحت استديوهات مارفل، التريلر الدعائي النهائي، لأحدث أفلامها The Marvels، قبل ساعات من عرضه، حيث طرح الفيلم للمشاهدة في صالات السينما، بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

ووصلت مدة الإعلان الجديد للفيلم، إلى دقيقتين، تضمنت مشاهد مشوقة من أول فيلم نسائي، لاستديوهات مارفل.

تعرف على أسماء ضيوف الشرف في فيلم The Marvels

كشفت تقارير صحفية، عن أسماء الأبطال الخارقين، المقرر ظهورهم كضيوف شرف في أحدث أفلام مارفل The Marvels، والذي عرض في صالات السينما، بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل اختارت كلا من: الممثل جوناثان ماجورز، والذي يجسد شخصية البطل الخارق Kang، والممثل جوش برولين، المشهور بشخصية Thanos، كما سيتضمن الفيلم ظهور، كيلسي جرامر، في دور TheBeast، وتيست طومبسون في شخصية Valkyrie، ليكونوا ضيوف الشرف في فيلمها الجديد The Marvels.

وأكدت التقارير الصحفية ظهور، أحد أعضاء فريق الـAvengers الأصليين، كمفاجأة خلال أحداث الفيلم.

إصدار أول مشهد رسمي من فيلم THE MARVELS

طرحت استديوهات مارفل، أول مشهد رسمي من أحدث أفلامها، THE MARVELS، ووصلت مدة المشهد الذي طرحته، استديوهات مارفل، لدقيقة و١١ ثانية، تضمن قتالا بين بطلة الفيلم بري لارسون، وكائن فضائي.

أفيشات دعائية جديدة لفيلم THE MARVELS

وطرحت استديوهات مارفل، ملصقات دعائية جديدة للفيلم النسائي THE MARVELS، والذي عرض في صالات السينما بتاريخ 10 نوفمبر ٢٠٢٣.

مدة تشغيل فيلم THE MARVELS

وكشفت استديوهات مارفل عن مدة تشغيل فيلم ‘THE MARVELS’ النهائية، وهي ساعة و٤٥ دقيقة، وهو ما يجعله أقصر فيلم بتاريخ عالم مارڤل السينمائي.

ميزانية فيلم THE MARVELS

كما كشف تقرير لمجلة فوربس العالمية، أن الميزانية الحقيقية لفيلم THE MARVELS، هي 270 مليون دولار، وليس 150 مليون دولار، كما نشرت مجلة "Vanity Fair" من قبل في تقرير لها.

وجاء ذلك بعد ساعات من تقرير لمجلة فاريتي، أن فيلم The Marvels، انضم لفيلم ANT-MAN، كأقل فيلمين، تكلفة في تاريخ عالم مارڤل السينمائي، حيث بلغت ميزانية فيلم “ذا مارفلز”، 150مليون دولار فقط.

تفاصيل فيلم The Marvels

وتدور أحداث فيلم The Marvels، حول ظهور شرير جديد، يستهدف تدمير كواكب الأرض، لتتعاون كابتن مارفل مع كامالا خان، ومونيكا رامبو، للعمل علي منعه، وإنقاذ الكوكب.

أبطال فيلم The Marvels

فيلم The Marvels، من بطولة، الممثلة الشهيرة، برى لارسون، وبارك سو جون، وإيمان فيلاني، وتيونا باريس، وماكينا جريس، ولاشانا لينش، وزوى اشتون، وجيما تشان، وصامويل جاكسون.