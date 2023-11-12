الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كيفن فايجي يعلن عودة سكارليت جوهانسون لعالم مارفل

سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون في شخصية Black Widow، فيتو

THE MARVELS، كشف رئيس مارفل، كيفن فايجي، عن وجود مشروع من الممثلة سكارليت جوهانسون، تعود من خلاله، لعالم مارفل للأبطال الخارقين.

تفاصيل عودة سكارليت جوهانسون لعالم مارفل

وأعلن كيفت فايجي، رئيس استديوهات مارفل، خلال لقاءه مع برنامج ET، أن مارفل، تعمل بالفعل مع الممثلة سكارليت جوهانسون، علي مشروع جديد، سيعيدها لعالم مارفل، بعد أن توفت شخصيتها Black Widow في آخر أفلامها، مشيرا أن طريقة عودتها ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

 كيفن فايجي يكشف حقيقة عودة Iron Man وBlack Widow لعالم مارفل

أكد كيفن فايجي رئيس استديوهات مارفل، أنهم لم يتحدثوا، عن عودة 'Iron Man' و'Black Widow'، ضمن أحداث فيلم AVENGERS القادم.

Advertisements

وذكر رئيس استديوهات مارفل، في تصريحات صحفية، أنهم يركزون في الوقت الحالي، على تنفيذ الأفلام، التي بدأ العمل عليها، في انتظار الانتهاء منها، لعرضها في صالات السينما، مشيرا إلى أنه في حال الاتفاق على عودة "Iron Man" و"Black Widow"، سيتم الإعلان فورا للإعلام والصحافة.

تعرف على أسماء ضيوف الشرف فيلم The Marvels

فيما كشفت تقارير صحفية، عن أسماء الأبطال الخارقين، المقرر ظهورهم كضيوف شرف في أحدث أفلام مارفل The Marvels، والمقرر عرضه ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل اختار كلا من: الممثل جوناثان ماجورز، والذي يجسد شخصية البطل الخارق Kang، والممثل جوش برولين، المشهور بشخصية Thanos، كما سيتضمن الفيلم ظهور، كيلسي جرامر، في دور TheBeast، وتيست طومبسون في شخصية Valkyrie، ليكونوا ضيوف الشرف في فيلمها الجديد The Marvels.

وأكدت التقارير الصحفية ظهور، أحد أعضاء فريق الـ Avengers الأصليين، كمفاجأة خلال أحداث الفيلم.

إصدار أول مشهد رسمي من فيلم THE MARVELS 

طرحت استديوهات مارفل، أول مشهد رسمي من أحدث أفلامها، THE MARVELS، المقرر طرحه في السينمات خلال أيام.

ووصلت مدة المشهد الذي طرحته، استديوهات مارفل، لدقيقة و١١ ثانية، تضمن قتالا بين بطلة الفيلم بري لارسون، وكائن فضائي.

أفيشات دعائية جديدة لفيلم THE MARVELS

وطرحت استديوهات مارفل، ملصقات دعائية جديدة للفيلم النسائي THE MARVELS، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 10 نوفمبر ٢٠٢٣.

Image
Image
Image
Image

مدة تشغيل فيلم THE MARVELS

وكشفت استديوهات مارفل عن مدة تشغيل فيلم "THE MARVELS" النهائية، وهي ساعة و٤٥ دقيقة، وهو ما يجعله أقصر فيلم بتاريخ عالم مارڤل السينمائي.

ميزانية فيلم THE MARVELS

كما كشف تقرير لمجلة فوربس العالمية، إن الميزانية الحقيقة لفيلم THE MARVELS، هي 270 مليون دولار، وليس 150 مليون دولار، كما نشرت مجلة "Vanity Fair" من قبل في تقرير لها.

وجاء ذلك بعد ساعات من تقرير لمجلة فاريتي، أن فيلم The Marvels، انضم لفيلم ANT-MAN، كأقل فيلمين، تكلفة في تاريخ عالم مارڤل السينمائي، حيث بلغت ميزانية فيلم “ذا مارفلز”، 150 مليون دولار فقط.

تفاصيل فيلم The Marvels

وتدور أحداث فيلم The Marvels، المقرر طرحه رسميا في صالات السينما بتاريخ ١٠ نوفمبر، حول ظهور شرير جديد، يستهدف تدمير كواكب الأرض، لتتعاون كابتن مارفل مع كامالا خان، ومونيكا رامبو، للعمل على منعه، وإنقاذ الكوكب.

أبطال فيلم The Marvels

فيلم The Marvels، من بطولة، الممثلة الشهيرة، برى لارسون، وبارك سو جون، وإيمان فيلاني، وتيونا باريس، وماكينا جريس، ولاشانا لينش، وزوى اشتون، وجيما تشان، وصامويل جاكسون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

سكارليت جوهانسن سكارليت جوهانسن عالم مارفل افلام عالم مارفل كيفن فايجي وسكارليت جوهانسن عودة سكارليت جوهانسن لمارفل

مواد متعلقة

مارفل تغير خريطة عرض أفلامها، وعام 2024 ينفرد بفيلم واحد

كيفن فايجي يكشف حقيقة عودة Iron Man وBlack Widow لعالم مارفل

الأكثر قراءة

حرب الشوارع مقبرة إسرائيل في غزة

وليد فواز يسخر من علاقته بفدوى عابد في مسلسل صوت وصورة

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

بـ317 مليون يورو، الاحتلال يبيع منظومة مقلاع داوود الدفاعية لفنلندا

حقيقة خلاف كولر مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بسبب سفر السويسري

جمع رفات ودماء القتلى، تعرف عن منظمة زاكا الإسرائيلية ودورها في حرب غزة

لأول مرة في مصر، علاج الوسواس القهري بجراحة في المخ بالمستشفى الجامعي في طنطا

بلماضي يتحدث عن مواجهتي الصومال وموزمبيق ويوجه رسالة للاعبي الجزائر

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم السنوى في مصر خلال الـ 10 شهور الأولى من 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية