كيفن فايجي يعلن عودة سكارليت جوهانسون لعالم مارفل

THE MARVELS، كشف رئيس مارفل، كيفن فايجي، عن وجود مشروع من الممثلة سكارليت جوهانسون، تعود من خلاله، لعالم مارفل للأبطال الخارقين.

تفاصيل عودة سكارليت جوهانسون لعالم مارفل

وأعلن كيفت فايجي، رئيس استديوهات مارفل، خلال لقاءه مع برنامج ET، أن مارفل، تعمل بالفعل مع الممثلة سكارليت جوهانسون، علي مشروع جديد، سيعيدها لعالم مارفل، بعد أن توفت شخصيتها Black Widow في آخر أفلامها، مشيرا أن طريقة عودتها ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

كيفن فايجي يكشف حقيقة عودة Iron Man وBlack Widow لعالم مارفل

أكد كيفن فايجي رئيس استديوهات مارفل، أنهم لم يتحدثوا، عن عودة 'Iron Man' و'Black Widow'، ضمن أحداث فيلم AVENGERS القادم.

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وذكر رئيس استديوهات مارفل، في تصريحات صحفية، أنهم يركزون في الوقت الحالي، على تنفيذ الأفلام، التي بدأ العمل عليها، في انتظار الانتهاء منها، لعرضها في صالات السينما، مشيرا إلى أنه في حال الاتفاق على عودة "Iron Man" و"Black Widow"، سيتم الإعلان فورا للإعلام والصحافة.

تعرف على أسماء ضيوف الشرف فيلم The Marvels

فيما كشفت تقارير صحفية، عن أسماء الأبطال الخارقين، المقرر ظهورهم كضيوف شرف في أحدث أفلام مارفل The Marvels، والمقرر عرضه ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل اختار كلا من: الممثل جوناثان ماجورز، والذي يجسد شخصية البطل الخارق Kang، والممثل جوش برولين، المشهور بشخصية Thanos، كما سيتضمن الفيلم ظهور، كيلسي جرامر، في دور TheBeast، وتيست طومبسون في شخصية Valkyrie، ليكونوا ضيوف الشرف في فيلمها الجديد The Marvels.

وأكدت التقارير الصحفية ظهور، أحد أعضاء فريق الـ Avengers الأصليين، كمفاجأة خلال أحداث الفيلم.

إصدار أول مشهد رسمي من فيلم THE MARVELS

طرحت استديوهات مارفل، أول مشهد رسمي من أحدث أفلامها، THE MARVELS، المقرر طرحه في السينمات خلال أيام.

ووصلت مدة المشهد الذي طرحته، استديوهات مارفل، لدقيقة و١١ ثانية، تضمن قتالا بين بطلة الفيلم بري لارسون، وكائن فضائي.

أفيشات دعائية جديدة لفيلم THE MARVELS

وطرحت استديوهات مارفل، ملصقات دعائية جديدة للفيلم النسائي THE MARVELS، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 10 نوفمبر ٢٠٢٣.

مدة تشغيل فيلم THE MARVELS

وكشفت استديوهات مارفل عن مدة تشغيل فيلم "THE MARVELS" النهائية، وهي ساعة و٤٥ دقيقة، وهو ما يجعله أقصر فيلم بتاريخ عالم مارڤل السينمائي.

ميزانية فيلم THE MARVELS

كما كشف تقرير لمجلة فوربس العالمية، إن الميزانية الحقيقة لفيلم THE MARVELS، هي 270 مليون دولار، وليس 150 مليون دولار، كما نشرت مجلة "Vanity Fair" من قبل في تقرير لها.

وجاء ذلك بعد ساعات من تقرير لمجلة فاريتي، أن فيلم The Marvels، انضم لفيلم ANT-MAN، كأقل فيلمين، تكلفة في تاريخ عالم مارڤل السينمائي، حيث بلغت ميزانية فيلم “ذا مارفلز”، 150 مليون دولار فقط.

تفاصيل فيلم The Marvels

وتدور أحداث فيلم The Marvels، المقرر طرحه رسميا في صالات السينما بتاريخ ١٠ نوفمبر، حول ظهور شرير جديد، يستهدف تدمير كواكب الأرض، لتتعاون كابتن مارفل مع كامالا خان، ومونيكا رامبو، للعمل على منعه، وإنقاذ الكوكب.

أبطال فيلم The Marvels

فيلم The Marvels، من بطولة، الممثلة الشهيرة، برى لارسون، وبارك سو جون، وإيمان فيلاني، وتيونا باريس، وماكينا جريس، ولاشانا لينش، وزوى اشتون، وجيما تشان، وصامويل جاكسون.