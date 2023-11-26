طيبة التكنولوجية تنظم زيارات ميدانية للطلاب ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية
نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارات علمية ميدانية لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، لغرفة شركات السياحة، بهدف تعريف الطلاب بمهام عمل الشركة في النشاط السياحي، وآليات سير العمل داخل الغرفة، يرافقهم كل من صباح محمد، ماجد جبر، مصطفى صفوت رحاب عبدالرسول، وكان في استقبالهم كل من محسن فاروق، مدير شركة مصر للسياحة فرع الأقصر، وإبراهيم طه، مدير التدريب بالشركة.
وزار الطلاب غرفة شركات السياحة بالأقصر، في إطار التطبيق العملي لمقرر التجارة الإلكترونية تعرف خلالها على مهام غرفة السياحة ودورها في استخراج تصاريح لشركات السياحة لتسهيل عملهم سواء كان في النقل السياحي أو تنفيذ برامج الرحلات السياحية، إذ إنها تمثل الوسيط بين شركات السياحة ووزارة السياحة وشرطة السياحة والوزرات المختلفة وأنشطة الغرفة في تدريب العاملين في شركات السياحة على استخدام الوسائل الالكترونية في عملهم، وقد كان في استقبال الطلاب، ومحمد عبد المجيد، مدير فرع غرفة شركات السياحة بالأقصر، ومحمد صابر، المدير المالي لفرع الغرفة.
وتعرف الطلاب على إعداد وتنظيم وتنفيذ برامج الرحلات السياحية وتسويقها إلكترونيًا بالإضافة نظرة عامة عن برنامج حجز تذاكر الطيران ومهام العاملين بالشركة في الأقسام المختلفة.
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