إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وبدون الترخيص وتعليمات.

وقام العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، بتنفيذ أعمال إزالة 5 حالات تصنيع طوب لبن علي أرض زراعية وداخل أحواش بمساحة 10 قيراط تقريبا 1750م وتمت الإزالة في المهد.

كما تم إزالة 2 حالة أسوار بالطوب الأبيض والاسمنت بدون ترخيص، علي مساحة 2 قيراط أرض زراعية بمساحة 350 متر تقريبا.

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وشارك في الحملة المهندس أبو بكر حجاجي مدير الإدارة الزراعية والمهندس محب شوقي مدير الإدارة الهندسية وبمعدات الحملة الميكانيكية بالمركز وبقوة تأمين من مركز شرطة طيبه بقيادة العميد محمد لطفي مأمور مركز شرطة طيبة والقوة المرافقة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بفك شدة خشبية لصب سقف الدور الاول علوى بدون ترخيص، وذلك تحت إشراف نائب رئيس المركز و بحضور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي وسامي جاد الكريم سكرتير القرية بنجع على زيدان وتم تحرير محضر تنفيذ ازاله واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

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