السبت 25 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الجمعية المصرية اللبنانية تستضيف رئيس مصلحة الضرائب الإثنين المقبل

فوزي فتح الله، فيتو
فوزي فتح الله، فيتو

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تنظيم ندوة بعد غد الإثنين تحت عنوان: «منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي» بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات الضرائب ورجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن الندوة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين اللبنانيين، بالتطورات الحالية داخل مصلحة الضرائب المصرية والمبادرات التي من شأنها تسهيل الإجراءات على الممولين من الشركات المصرية والعربية في مصر.

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وأضافت الجمعية، تناقش الندوة عددًا من المحاور أهمها توحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية وأهمية ثبات التشريعات الضريبية في جذب المستثمرين الجدد والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة.

كما تستعرض الندوة، إجراءات توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآليات والحلول للتغلب على مشاكل الممولين في استخدامات التطبيقات الجديدة وكذلك التعرف على خطة مصلحة الضرائب المصرية في ضم القطاع غير الرسمي لمنظمة الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.

 

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الجمعية المصرية اللبنانية المهندس فتح الله فوزي رئيس مصلحة الضرائب المصرية

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